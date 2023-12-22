Росіяни формують новий псевдодобровольчий батальйон "Донецьк" — ЦНС
Категорія
Світ
Дата публікації

Росіяни формують новий псевдодобровольчий батальйон "Донецьк" — ЦНС

РФ
Джерело:  ЦНС

Окупанти приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" й використовують це для пропаганди війни.

Що відомо про новий добровольчий батальйон РФ

За інформацією ЦНС, ворог почав формувати нібито добровольчий, а по факту загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". 

Звичайно, що мешканців Донецьку в ньому не буде, набір проводять у Краснодарському краї Росії.

Підпорядковується цей батальйон "казацькій бригаді "Терек", яка не має жодного стосунку до козаків. 

У Спротиві наголосили, що Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом.

Батальйон підпорядковується "Казацькій бригаді "Терек", що не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом, - йдеться у повідомленні ЦНС.

Російські спецзагони для війни проти України

Днями новопризначений генерал росіян Михайло Теплинський видав наказ про формування окупантами штурмових загонів з офіцерів на тимчасово окупованому півдні України.

Також на тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.

Крім того, росіяни формують загони для відновлення втрачених позицій.

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