Россияне формируют новый псевдодобровольный батальон "Донецк" – ЦНС

Оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" и используют это для пропаганды войны.
Что известно о новом добровольческом батальоне РФ
По информации ЦНС, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк".
Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае России.
Подчиняется этот батальон "говорящей бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам.
В Сопротивлении подчеркнули, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством.
Российские спецотряды для войны против Украины
На днях новый генерал россиян Михаил Теплинский издал приказ о формировании оккупантами штурмовых отрядов из офицеров на временно оккупированном юге Украины.
Также на временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения Шторм-Z, в состав которых набрали преимущественно заключенных.
Кроме того, россияне формируют отряды для восстановления утраченных позиций.
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