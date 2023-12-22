Россияне формируют новый псевдодобровольный батальон "Донецк" – ЦНС

Оккупанты скрывают мобилизацию под видом "добровольческих батальонов" и используют это для пропаганды войны.

Что известно о новом добровольческом батальоне РФ

По информации ЦНС, враг начал формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон "Донецк".

Конечно, жителей Донецка в нем не будет, набор проводят в Краснодарском крае России.

Подчиняется этот батальон "говорящей бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам.

В Сопротивлении подчеркнули, что Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством.

Батальон подчиняется "Казацкой бригаде "Терек", не имеющей никакого отношения к казакам. Кремль в очередной раз использует "казачество" для осквернения истории Украины, чтобы провести аналогии с казачеством", - говорится в сообщении ЦНС. Поделиться

Российские спецотряды для войны против Украины

На днях новый генерал россиян Михаил Теплинский издал приказ о формировании оккупантами штурмовых отрядов из офицеров на временно оккупированном юге Украины.

Также на временно оккупированной территории Луганской области на севере региона российские захватчики формируют в полевых лагерях подразделения Шторм-Z, в состав которых набрали преимущественно заключенных.

Кроме того, россияне формируют отряды для восстановления утраченных позиций.