За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові вдень, 30 серпня, пролунали потужні вибухи внаслідок скидання авіабомб КАБ злочинною армією РФ.

Що відомо про наслідки атаки окупаційної армії РФ КАБами по Харкову

Харків під ударом ворожих КАБів. Будьте обережні! - попередив мер міста Ігор Терехов. Поширити

За інформацією Олега Синєгубова, воєнні злочинці з армії РФ завдають ударів по Харкову та Харківському району.

Терехов пізніше уточнив, що один з ворожих ударів прийшовся по центральній частині Харкова, внаслідок цього постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.

Окрім цього зазначається, що влучання внаслідок ворожої атаки зафіксовані у Чугуєві.

За інформацією “Суспільного”, у частині районів Харкова після атаки російських окупантів зникло світло.

Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений освітній заклад.

За попередньою інформацією в Індустріальному районі є влучання по 12-ти поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється, - додав зі свого боку Терехов. Поширити

Також є попередня інформація про удар по Немишлянському району.

У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується, - підкреслив Терехов. Поширити

Синєгубов повідомив, що у Немишлянському районі внаслідок атаки армії РФ загинула дитина прямо на дитячому майданчику.

Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.

В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих.

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харківщині

За інформацією Синєгубова, протягом 30 серпня злочинна армія РФ атакувала с. Богуславка, внаслідок чого було знищено приватні автівки.

Ізюм, де було пошкоджено приватне підприємство.

Село Новоосинове, де внаслідок ворожої атаки згоріли приватні житлові будинки, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.

Село Замулівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.

А також низку інших населених пунктів.