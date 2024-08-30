За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові вдень, 30 серпня, пролунали потужні вибухи внаслідок скидання авіабомб КАБ злочинною армією РФ.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ скинула авіабомби КАБ на Харків, призвівши до жертв серед мирного населення, включаючи дитину.
- Мер Харкова попереджає про пошкодження цивільних об'єктів та знищення житлових будинків та автомобілів.
- У результаті ворожих атак було знищено приватні автівки, підприємства, житлові будинки та споруди, що призвело до численних жертв та поранень серед мирного населення.
- Ситуація в Харкові та на його околицях залишається напруженою внаслідок ворожої агресії, яка вимагає міжнародного реагування та підтримки.
Що відомо про наслідки атаки окупаційної армії РФ КАБами по Харкову
За інформацією Олега Синєгубова, воєнні злочинці з армії РФ завдають ударів по Харкову та Харківському району.
Терехов пізніше уточнив, що один з ворожих ударів прийшовся по центральній частині Харкова, внаслідок цього постраждали об’єкти цивільної інфраструктури.
Окрім цього зазначається, що влучання внаслідок ворожої атаки зафіксовані у Чугуєві.
За інформацією “Суспільного”, у частині районів Харкова після атаки російських окупантів зникло світло.
Пізніше Синєгубов додав, що внаслідок ворожої атаки був пошкоджений освітній заклад.
Також є попередня інформація про удар по Немишлянському району.
Синєгубов повідомив, що у Немишлянському районі внаслідок атаки армії РФ загинула дитина прямо на дитячому майданчику.
Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені.
В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих.
Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харківщині
За інформацією Синєгубова, протягом 30 серпня злочинна армія РФ атакувала с. Богуславка, внаслідок чого було знищено приватні автівки.
Ізюм, де було пошкоджено приватне підприємство.
Село Новоосинове, де внаслідок ворожої атаки згоріли приватні житлові будинки, пошкоджено три автомобілі. Постраждали 4 людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років.
Село Замулівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пожежею знищено 8 житлових будинків та 7 господарчих споруд.
А також низку інших населених пунктів.
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