РФ атаковала Харьков 5 КАБами. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Харьков 5 КАБами. Число пострадавших стремительно возросло

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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В Харькове российские террористы попали в авиабомбу по 12-этажному жилому дому. По состоянию на 16.33 известно о четырех погибших, среди них девочка 14 лет и 28 раненых.

Главные тезисы

  • Атака российских террористов на Харьков привела к гибели четырех человек и ранению 28 человек.
  • Президент Украины Владимир Зеленский реагировал на нападение, выступая за сильные международные действия для остановки агрессии России и защиты Украины.
  • Атака РФ на Харьков подчеркнула необходимость усиления обороноспособности страны и помощи от международных партнеров.
  • Руководитель полиции Харьковской области сообщил, что Россия атаковала Харьков пятью УМПБ Д-30, нанеся серию ударов с самолета Су-34.

Россия сбросила авиабомбу на жилой дом в Харькове

Первоначально мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших в многоэтажке Индустриального района в результате атаки РФ на город.

Позже он уточнил, что погибших четверо, а раненых — 28.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16.33 сообщил, что среди погибших есть ребенок девочка 14 лет.

Также Синегубов предоставил информацию о раненых детях в результате террористической атаки России на Харьков и повреждения образовательного учреждения. Медики работают на местах попадания российских КАБов.

Предварительно известно о 4 ударах КАБами. После атаки РФ в части районов Харькова исчез свет после серии взрывов

По предварительной информации, в Индустриальном районе авиабомба попала по 12-этажному жилому дому. Там произошел пожар и частичное разрушение. Также был удар РФ по Немышлянскому району, именно там погибла девочка.

Россия атаковала Харьков пятью УМПБ Д-30, сказал руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По словам руководителя областной прокуратуры Александра Фильчакова, удары российские войска нанесли с самолета Су-34 из Дубового Белгородской области, что в 25 км от границы

Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на вражеский удар по Харькову.

Российский удар по Харькову — просто по людям, по обычным домам. Все службы вовлечены в спасательную операцию. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский упрекнул западных партнеров в ограничении в использовании предоставленного оружия.

Этот удар — российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ущемлять Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней.

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