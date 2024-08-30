РФ атаковала Харьков 5 КАБами. Число пострадавших стремительно возросло

В Харькове российские террористы попали в авиабомбу по 12-этажному жилому дому. По состоянию на 16.33 известно о четырех погибших, среди них девочка 14 лет и 28 раненых.
Главные тезисы
- Атака российских террористов на Харьков привела к гибели четырех человек и ранению 28 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский реагировал на нападение, выступая за сильные международные действия для остановки агрессии России и защиты Украины.
- Атака РФ на Харьков подчеркнула необходимость усиления обороноспособности страны и помощи от международных партнеров.
- Руководитель полиции Харьковской области сообщил, что Россия атаковала Харьков пятью УМПБ Д-30, нанеся серию ударов с самолета Су-34.
Россия сбросила авиабомбу на жилой дом в Харькове
Первоначально мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших в многоэтажке Индустриального района в результате атаки РФ на город.
Позже он уточнил, что погибших четверо, а раненых — 28.
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 16.33 сообщил, что среди погибших есть ребенок девочка 14 лет.
Также Синегубов предоставил информацию о раненых детях в результате террористической атаки России на Харьков и повреждения образовательного учреждения. Медики работают на местах попадания российских КАБов.
Предварительно известно о 4 ударах КАБами. После атаки РФ в части районов Харькова исчез свет после серии взрывов
По предварительной информации, в Индустриальном районе авиабомба попала по 12-этажному жилому дому. Там произошел пожар и частичное разрушение. Также был удар РФ по Немышлянскому району, именно там погибла девочка.
Россия атаковала Харьков пятью УМПБ Д-30, сказал руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
По словам руководителя областной прокуратуры Александра Фильчакова, удары российские войска нанесли с самолета Су-34 из Дубового Белгородской области, что в 25 км от границы
Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на вражеский удар по Харькову.
Зеленский упрекнул западных партнеров в ограничении в использовании предоставленного оружия.
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