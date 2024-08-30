РФ атакувала Харків 5 КАБами. Кількість постраждалих стрімко зросла

У Харкові російські терористи поцілили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку. Станом на 16.33 відомо про чотирьох загиблих, серед них дівчинка 14 років, та 28 поранених.

Росія скинула авіабомбу на житловий будинок у Харкові

Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих в багатоповерхівці Індустріального району внаслідок атаки РФ на місто.

Пізніше він уточнив, що загиблих четверо, а поранених — 28.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 16.33 повідомив, що серед загиблих є дитина — дівчинка 14 років.

Також Синєгубов надав інформацію про поранених дітей внаслідок терористичної атаки Росії на Харків та пошкодження освітньої установи. Медики працюють на місцях влучань російських КАБів.

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За попередньою інформацією, в Індустріальному районі авіабомба поцілила по 12-поверховому житловому будинку. Там відбулася пожежа та часткове руйнування. Також був удар РФ по Немишлянському району, саме там загинула дівчинка.

Росія атакувала Харків п'ятьма УМПБ Д-30, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону

Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ворожий удар по Харкову.

Російський удар по Харкову — просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби залучені в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський дорікнув західним партнерам за обмеження у використанні наданої зброї.