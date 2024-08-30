РФ атакувала Харків 5 КАБами. Кількість постраждалих стрімко зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Харків 5 КАБами. Кількість постраждалих стрімко зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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У Харкові російські терористи поцілили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку. Станом на 16.33 відомо про чотирьох загиблих, серед них дівчинка 14 років, та 28 поранених.

Головні тези:

  • У Харкові сталася трагічна подія: російські терористи бомбили місто, що спричинило загибель чотирьох осіб та поранення 28 людей.
  • Зокрема серед жертв є дівчинка 14 років.
  • Президент України Володимир Зеленський реагував на напад, закликаючи до сильних міжнародних рішень для зупинення агресії Росії та захисту України.
  • Удар по Харкову став свідченням необхідності подальшого посилення обороноздатності країни та отримання допомоги від міжнародних партнерів.

Росія скинула авіабомбу на житловий будинок у Харкові

Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих в багатоповерхівці Індустріального району внаслідок атаки РФ на місто.

Пізніше він уточнив, що загиблих четверо, а поранених — 28.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 16.33 повідомив, що серед загиблих є дитина — дівчинка 14 років.

Також Синєгубов надав інформацію про поранених дітей внаслідок терористичної атаки Росії на Харків та пошкодження освітньої установи. Медики працюють на місцях влучань російських КАБів.

Попередньо відомо про 4 удари КАБами. Після атаки РФ у частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів

За попередньою інформацією, в Індустріальному районі авіабомба поцілила по 12-поверховому житловому будинку. Там відбулася пожежа та часткове руйнування. Також був удар РФ по Немишлянському району, саме там загинула дівчинка.

Росія атакувала Харків п'ятьма УМПБ Д-30, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону

Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ворожий удар по Харкову.

Російський удар по Харкову — просто по людях, по звичайних будинках. Всі служби залучені в рятувальній операції. Дякую всім, хто прямо зараз допомагає порятунку життів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський дорікнув західним партнерам за обмеження у використанні наданої зброї.

Цей удар — російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів.

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Категорія
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Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених
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