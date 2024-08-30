РФ атакувала Харків 5 КАБами. Кількість постраждалих стрімко зросла

У Харкові російські терористи поцілили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку. Станом на 16.33 відомо про чотирьох загиблих, серед них дівчинка 14 років, та 28 поранених.
Головні тези:
- У Харкові сталася трагічна подія: російські терористи бомбили місто, що спричинило загибель чотирьох осіб та поранення 28 людей.
- Зокрема серед жертв є дівчинка 14 років.
- Президент України Володимир Зеленський реагував на напад, закликаючи до сильних міжнародних рішень для зупинення агресії Росії та захисту України.
- Удар по Харкову став свідченням необхідності подальшого посилення обороноздатності країни та отримання допомоги від міжнародних партнерів.
Росія скинула авіабомбу на житловий будинок у Харкові
Спочатку мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 3 загиблих в багатоповерхівці Індустріального району внаслідок атаки РФ на місто.
Пізніше він уточнив, що загиблих четверо, а поранених — 28.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов о 16.33 повідомив, що серед загиблих є дитина — дівчинка 14 років.
Також Синєгубов надав інформацію про поранених дітей внаслідок терористичної атаки Росії на Харків та пошкодження освітньої установи. Медики працюють на місцях влучань російських КАБів.
Попередньо відомо про 4 удари КАБами. Після атаки РФ у частині районів Харкова зникло світло після серії вибухів
За попередньою інформацією, в Індустріальному районі авіабомба поцілила по 12-поверховому житловому будинку. Там відбулася пожежа та часткове руйнування. Також був удар РФ по Немишлянському району, саме там загинула дівчинка.
Росія атакувала Харків п'ятьма УМПБ Д-30, сказав керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
За словами керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону
Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову
Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на ворожий удар по Харкову.
Зеленський дорікнув західним партнерам за обмеження у використанні наданої зброї.
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