Росія атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, поранені медики

Росія 1 вересня серіями атакувала Харків. Наразі відомо про кілька пожеж, також постраждали медики.

Що відомо про обстріл Росією Харкова

Як повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову.

За даними ОВА, є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється.

Також існує загроза повторних ударів.

За словами мера, один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Серед постраждалих є медики.

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він. Поширити

Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.