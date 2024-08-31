Армия РФ обстреляла пригород Харькова — есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 31 августа снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В этот раз враг атаковал Харьковскую область.
Главные тезисы
- Российская армия совершила атаку на пригород Харькова, обстреляв гражданскую инфраструктуру и приведя к гибели и ранениям жителей.
- Международное осуждение требуется для поддержки Украины после агрессивных действий российских оккупантов.
- В результате российского террора в Черкасской Лозовой погибло двое людей, а общее количество раненых достигло восьми.
Россия атаковала пригород Харькова: есть жертвы
В 14:55 российские военные ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки начался пожар в одном из домов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В 15:35 Синегубов отметил, что в настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми.
Как сообщают медики экстренной помощи, семеро — легкие, одна женщина — в среднем состоянии.
В 16:00 стало известно, что погибла.
К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются.
В 16:20 в Черкасской Лозовой уже двое погибших.
В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей
30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.
Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.
Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.
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