Армия РФ обстреляла пригород Харькова — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла пригород Харькова — есть погибшие и раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковщина
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Российские оккупанты 31 августа снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В этот раз враг атаковал Харьковскую область.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила атаку на пригород Харькова, обстреляв гражданскую инфраструктуру и приведя к гибели и ранениям жителей.
  • Международное осуждение требуется для поддержки Украины после агрессивных действий российских оккупантов.
  • В результате российского террора в Черкасской Лозовой погибло двое людей, а общее количество раненых достигло восьми.

Россия атаковала пригород Харькова: есть жертвы

В 14:55 российские военные ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки начался пожар в одном из домов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди.

В 15:35 Синегубов отметил, что в настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми.

Как сообщают медики экстренной помощи, семеро — легкие, одна женщина — в среднем состоянии.

В 16:00 стало известно, что погибла.

К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются.

В 16:20 в Черкасской Лозовой уже двое погибших.

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.

Что касается погибших, то на 22:00 было известно о семи гражданских — эта информация больше не обновлялась.

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