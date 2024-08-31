Армия РФ обстреляла пригород Харькова — есть погибшие и раненые

Российские оккупанты 31 августа снова нанесли удар по гражданской инфраструктуре Украины. В этот раз враг атаковал Харьковскую область.

Россия атаковала пригород Харькова: есть жертвы

В 14:55 российские военные ударили по селу Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки начался пожар в одном из домов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди. Поделиться

В 15:35 Синегубов отметил, что в настоящее время количество пострадавших увеличилось до восьми.

Как сообщают медики экстренной помощи, семеро — легкие, одна женщина — в среднем состоянии.

В 16:00 стало известно, что погибла.

К сожалению, в результате российского террора в Черкасской Лозовой погибла женщина, данные устанавливаются.

В 16:20 в Черкасской Лозовой уже двое погибших.

В Харькове жертвами российской атаки стали десятки взрослых и детей

30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

Новыми важными данными о последствиях атаки поделился глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Стоит отметить, что в 19:53 30 августа Олег Синегубов заявлял о 59 пострадавших, то есть количество жертв ночью возросло почти вдвое.