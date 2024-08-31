Армія РФ обстріляла передмістя Харкова — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла передмістя Харкова — є загиблі та поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина

Російські окупанти 31 серпня знову завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу ворог атакував Харківську область.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла Харківську область, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.
  • У результаті атаки на Черкаську Лозову під Харковом загинули та постраждали місцеві.
  • Загальна кількість жертв теракту Росії у Черкаській Лозовій зростає, інформація про постраждалих оновлюється у міру отримання даних.
  • Обстріл цивільних об'єктів на території України свідчить про безжалісність та агресивність російських військ, що має викликати міжнародне засудження та дії для захисту мирного населення.

Росія атакувала передмістя Харкова: є жертви

О 14:55 російські військові вдарили по селу Черкаська Лозова, що під Харковом. В результаті атаки почалась пожежа в одному з будинків.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами, можливо, перебувають люди.

О 15:35 Синєгубов зазначив, що на цей час кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро — легкі, одна жінка — в середньому стані.

О 16:00 стало відомо, що є загибла.

На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються.

О 16:20 у Черкаській Лозовій вже двоє загиблих.

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.

Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.

Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних — ця інформація більше не оновлювалася.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Ракетна атака РФ на Україну. На Харківщині один загиблий та 2 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Харків КАБами. Є жертви, серед загиблих — дитина
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки атаки РФ на Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Харків 5 КАБами. Кількість постраждалих стрімко зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?