Армія РФ обстріляла передмістя Харкова — є загиблі та поранені

Російські окупанти 31 серпня знову завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу ворог атакував Харківську область.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла Харківську область, що призвело до загибелі та поранення цивільних осіб.
- У результаті атаки на Черкаську Лозову під Харковом загинули та постраждали місцеві.
- Загальна кількість жертв теракту Росії у Черкаській Лозовій зростає, інформація про постраждалих оновлюється у міру отримання даних.
- Обстріл цивільних об'єктів на території України свідчить про безжалісність та агресивність російських військ, що має викликати міжнародне засудження та дії для захисту мирного населення.
Росія атакувала передмістя Харкова: є жертви
О 14:55 російські військові вдарили по селу Черкаська Лозова, що під Харковом. В результаті атаки почалась пожежа в одному з будинків.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
О 15:35 Синєгубов зазначив, що на цей час кількість постраждалих збільшилася до восьми.
Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро — легкі, одна жінка — в середньому стані.
О 16:00 стало відомо, що є загибла.
На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються.
О 16:20 у Черкаській Лозовій вже двоє загиблих.
У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей
30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.
Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.
Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.
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