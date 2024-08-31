Армія РФ обстріляла передмістя Харкова — є загиблі та поранені

Російські окупанти 31 серпня знову завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу ворог атакував Харківську область.

Росія атакувала передмістя Харкова: є жертви

О 14:55 російські військові вдарили по селу Черкаська Лозова, що під Харковом. В результаті атаки почалась пожежа в одному з будинків.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами, можливо, перебувають люди. Поширити

О 15:35 Синєгубов зазначив, що на цей час кількість постраждалих збільшилася до восьми.

Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро — легкі, одна жінка — в середньому стані.

О 16:00 стало відомо, що є загибла.

На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються.

О 16:20 у Черкаській Лозовій вже двоє загиблих.

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.

Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.