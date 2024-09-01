У Харкові майже 30 поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ

РФ 1 вересня завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила ракетний обстріл Харкова 1 вересня, завдавши щонайменше 10 ударів ракетами по місту.
- Внаслідок атаки зазнали поранень 30 осіб, серед яких двоє дітей та двоє медиків. Загиблих немає.
- У результаті обстрілу пошкоджені різноманітні об'єкти, серед яких відділення підприємства «Нова пошта», магазини та торговельні центри.
- За даними правозахисника Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, спортивні об'єкти та житлові будинки.
Що відомо про атаку РФ на Харків 1 вересня
Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз постраждали 29 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків. Стан одного з лікарів тяжкий. Без загиблих.
Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, голова ОВА додав, що пошкоджено і відділення "Нової пошти".
Згодом в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів — є «Іскандери».
У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей
30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.
Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.
Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-