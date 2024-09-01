У Харкові майже 30 поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові майже 30 поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
У Харкові майже 30 поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ
Read in English

РФ 1 вересня завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.

Головні тези:

  • Російська Федерація здійснила ракетний обстріл Харкова 1 вересня, завдавши щонайменше 10 ударів ракетами по місту.
  •  Внаслідок атаки зазнали поранень 30 осіб, серед яких двоє дітей та двоє медиків. Загиблих немає.
  •  У результаті обстрілу пошкоджені різноманітні об'єкти, серед яких відділення підприємства «Нова пошта», магазини та торговельні центри.
  • За даними правозахисника Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, спортивні об'єкти та житлові будинки.

Що відомо про атаку РФ на Харків 1 вересня

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз постраждали 29 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків. Стан одного з лікарів тяжкий. Без загиблих.

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. 

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, голова ОВА додав, що пошкоджено і відділення "Нової пошти".

Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Згодом в ОВА повідомили, що за попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів — є «Іскандери».

У Харкові жертвами російської атаки стали десятки дорослих та дітей

30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

Новими важливими даними про наслідки атаки поділився голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.

Варто зазначити, що о 19:53 30 серпня Олег Синєгубов заявляв про 59 постраждалих, тобто кількість жертв протягом ночі зросла майже вдвічі.

Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох цивільних.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар армії РФ по Харкову — кількість постраждалих різко зросла
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла передмістя Харкова — є загиблі та поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харківщина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, поранені медики
Ігор Терехов
Росія атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, поранені медики

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?