Армия РФ использует новую тактику при атаках на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ использует новую тактику при атаках на Харьковщине

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации пресс-секретаря ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева, подразделения преступной армии РФ на Харьковщине теперь проводят атаки не только малыми пехотными группами, но и за счет бронетехники.

Главные тезисы

  • Армия РФ изменяет тактику атак на Харьковщине, вводя бронетехнику в боевые операции.
  • Украинские военные пытаются контратаковать и улучшить тактическое положение.
  • Российские оккупанты привлекают чеченских наемников и манипулируют силами резерва для компенсации потерь.
  • В Харьковской области требуется активное внимание и действия для защиты региона от агрессии.
  • Ситуация в Харьковской области остается сложной из-за использования новой тактики атак российской армией.

Что известно об особенностях последних атак российских окупантов на Харьковщине

Противник начинает испытывать новую для себя тактику, то есть он совершает штурмы сил обороны при поддержке тяжелой бронированной техники, как это было вчера на направлении Глубокого. Также вчера он пытался заводить БМП-3 для поддержки действий штурмовых групп в районе населенного пункта Волчанск, – отмечает Саранцев.

Он также добавил, что при соответствующих условиях украинские военные пытаются переходить к контратакам и улучшать собственное тактическое положение, однако ситуация остается достаточно сложной.

Армия РФ изменила тактику атак в Харьковской области
Танк ВСУ

Саранцев отметил, что российские оккупанты продолжают опрокидывать резервы на Харьковщину.

Что известно о подразделениях армии РФ, дислоцированных в районе Волчанска.

На прошлой неделе была завершена замена 83 десантно-штурмовой бригады Воздушнодесантных войск ВС РФ, отбывшей на Курское направление. А на наше направление прибыло 136 ОМБ. Также есть информация, что в район населённого пункта Волчанск прибыло определенное количество подразделения "Ахмат", - рассказал он.

Спикер ОТУ "Харьков" подчеркнул, что в Волчанске находится несколько десятков чеченских наемников.

Поэтому, скорее всего, они будут проводить съемки для Тик Тока. Еще могут быть задействованы для того, чтобы сдерживать от отступления российских военных, то есть будут выполнять функцию "заградительных отрядов", предполагает Саранцев.

Он добавил, что с Ленинградской в Белгородскую область российские оккупанты опрокидывают тысячи военнослужащих для пополнения потерь в тех подразделениях, которые задействованы на Харьковском направлении.

Саранцев отмечает, что не следует забывать, что противник создает оперативный резерв.

По его словам, в зоне действия группировки "Север" создается добровольческая бригада "Барс", которая будет задействована в Харьковском направлении.

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