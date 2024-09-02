По информации пресс-секретаря ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева, подразделения преступной армии РФ на Харьковщине теперь проводят атаки не только малыми пехотными группами, но и за счет бронетехники.
Главные тезисы
- Армия РФ изменяет тактику атак на Харьковщине, вводя бронетехнику в боевые операции.
- Украинские военные пытаются контратаковать и улучшить тактическое положение.
- Российские оккупанты привлекают чеченских наемников и манипулируют силами резерва для компенсации потерь.
- В Харьковской области требуется активное внимание и действия для защиты региона от агрессии.
- Ситуация в Харьковской области остается сложной из-за использования новой тактики атак российской армией.
Что известно об особенностях последних атак российских окупантов на Харьковщине
Он также добавил, что при соответствующих условиях украинские военные пытаются переходить к контратакам и улучшать собственное тактическое положение, однако ситуация остается достаточно сложной.
Саранцев отметил, что российские оккупанты продолжают опрокидывать резервы на Харьковщину.
Что известно о подразделениях армии РФ, дислоцированных в районе Волчанска.
Спикер ОТУ "Харьков" подчеркнул, что в Волчанске находится несколько десятков чеченских наемников.
Он добавил, что с Ленинградской в Белгородскую область российские оккупанты опрокидывают тысячи военнослужащих для пополнения потерь в тех подразделениях, которые задействованы на Харьковском направлении.
Саранцев отмечает, что не следует забывать, что противник создает оперативный резерв.
По его словам, в зоне действия группировки "Север" создается добровольческая бригада "Барс", которая будет задействована в Харьковском направлении.
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