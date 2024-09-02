По информации заместителя командира батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Олеся Маляревича, в течение двух последних недель украинские военные вернули под свой контроль часть Глубокого в Харьковской области.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно вернули под свой контроль часть Глубокого в Харьковской области, где дислоцирован 11 танковый полк российских оккупантов.
- Захват района Покровска российскими оккупантами представляет серьезную угрозу для обороны ВСУ на других территориях Донецкой области.
- Текущие боевые действия ведутся с целью усиления своих позиций и контроля над важными территориями в Харьковской области.
- Аналитики предупреждают о возможной остановке наступления российских захватчиков в районе Покровска из-за приближения к более населенным районам.
- Командование РФ неохотно отводит боеспособные подразделения из Покровска, что говорит о стратегической важности этого региона.
Что известно о ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области
Он отметил, что на оккупированной части Глубокого дислоцирован 11 танковый полк российских оккупантов.
Военный подчеркнул, что в настоящее время руководство преступной армии РФ производит замену подразделений морпехов на мотострелковые дивизии.
Маляревич отметил, что для усиления позиций оккупантов в Глубоком сюда перебросили подразделения чеченцев из "Ахмата".
Есть ли угроза прорыва армии РФ в районе Покровска Донецкой области
В материале Financial Times отмечается , что военно-политическое руководство России стремится избежать необходимости уменьшения темпов наступления в сторону Покровска на Донетчине из-за Курской операции ВСУ.
Аналитики предупреждают, что захват Покровска российскими оккупантами может угрожать подрывом обороны ВСУ на остальных подконтрольных территориях Донецкой области.
Покровск является ключевым логистическим центром и магистралью в Краматорск и Константиновку, а также имеет автомобильное сообщение с другой частью центральной Украины.
По информации Минобороны Великобритании, в настоящее время оккупационная армия РФ находится в 10 км от Покровска, однако продвижение российских захватчиков может замедлиться по причине приближения к более застроенным районам.
Оккупантов уже видели в Селидово, а из Покровска эвакуировались тысячи местных жителей.
В американском Институте изучения войны говорят, что командование РФ "крайне неохотно" отводит боеспособные подразделения из прифронтовых районов вокруг Покровска и Торецкая.
Российские провоенные блоггеры сообщают о опрокидывании бойцов 15-й мотострелковой и 1-й Славянской мотострелковой бригады.
Также оккупанты перебросили силы с менее приоритетных участков фронта в Харьковской и Запорожской областях.
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