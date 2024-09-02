По информации заместителя командира батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Олеся Маляревича, в течение двух последних недель украинские военные вернули под свой контроль часть Глубокого в Харьковской области.

Что известно о ситуации в зонах боевых действий в Харьковской области

Мы деоккупировали часть территории, а именно Глубокого. Это очень важный населенный пункт. И враг опомнился, подтянул значительные резервы и пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас проходят интенсивные боевые действия с их стороны. Мы сейчас находимся в обороне и в принципе надежно держим линию обороны, - подчеркнул Маляревич. Поделиться

Он отметил, что на оккупированной части Глубокого дислоцирован 11 танковый полк российских оккупантов.

Военный подчеркнул, что в настоящее время руководство преступной армии РФ производит замену подразделений морпехов на мотострелковые дивизии.

Маляревич отметил, что для усиления позиций оккупантов в Глубоком сюда перебросили подразделения чеченцев из "Ахмата".

Это маленький населенный пункт, но очень важный. Обе стороны это понимают. Поэтому сейчас ведутся бои. Я думаю о Глубоком еще долго будут слышать происходящее украинцы. Если не деоккупировать этот населенный пункт, там прямая дорога на границу. Они это понимают и потому цепляются за него всеми силами, – отмечает военный. Поделиться

Есть ли угроза прорыва армии РФ в районе Покровска Донецкой области

В материале Financial Times отмечается , что военно-политическое руководство России стремится избежать необходимости уменьшения темпов наступления в сторону Покровска на Донетчине из-за Курской операции ВСУ.

Аналитики предупреждают, что захват Покровска российскими оккупантами может угрожать подрывом обороны ВСУ на остальных подконтрольных территориях Донецкой области.

Покровск является ключевым логистическим центром и магистралью в Краматорск и Константиновку, а также имеет автомобильное сообщение с другой частью центральной Украины.

По информации Минобороны Великобритании, в настоящее время оккупационная армия РФ находится в 10 км от Покровска, однако продвижение российских захватчиков может замедлиться по причине приближения к более застроенным районам.

Оккупантов уже видели в Селидово, а из Покровска эвакуировались тысячи местных жителей.

В американском Институте изучения войны говорят, что командование РФ "крайне неохотно" отводит боеспособные подразделения из прифронтовых районов вокруг Покровска и Торецкая.

Российские провоенные блоггеры сообщают о опрокидывании бойцов 15-й мотострелковой и 1-й Славянской мотострелковой бригады.

Также оккупанты перебросили силы с менее приоритетных участков фронта в Харьковской и Запорожской областях.