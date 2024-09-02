За інформацією заступника командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Олеся Маляревича, протягом двох останніх тижнів українські військові повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині.
Головні тези:
- Українські військові повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині, де дислокований 11 танковий полк російських окупантів.
- Російські окупанти захопили район Покровська на Донеччині, що може загрожувати обороні ЗСУ на решті територій Донецької області.
- Покровськ є стратегічно важливим центром і магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, зокрема має логістичне і автомобільне сполучення з іншими районами України.
- Окупаційна армія РФ прагне уникнути зменшення темпів наступу до Покровська, аналітики попереджають про небезпеку захоплення цього району.
- На фронті відбуваються інтенсивні бойові дії, спрямовані на посилення позицій або розширення контролю важливих територій.
Що відомо про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині
Він зазначив, що на окупованій частині території Глибокого дислокований 11 танковий полк російських окупантів.
Військовий підкреслив, що наразі керівництво злочинної армії РФ проводить заміну підрозділів морпіхів на мотострілецькі дивізії.
Маляревич зазначив, що наразі для посилення позицій окупантів у Глибокому сюди перекинули підрозділи чеченців з “Ахмату”.
Чи є загроза прориву армії РФ в районі Покровська на Донеччині
У матеріалі Financial Times зазначається, що військово-політичне керівництво Росії прагне уникнути необхідності зменшення темпів наступу у бік Покровська на Донеччині через Курську операцію ЗСУ.
Аналітики попереджають, що захоплення Покровська російськими окупантами може загрожувати підривом оборони ЗСУ на решті підконтрольних територій Донецької області.
Наразі Покровськ є ключовим логістичним центром і магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, а також має автомобільне сполучення із іншою частиною центральної України.
За інформацією Міноборони Великої Британії, наразі окупаційна армія РФ перебуває за 10 км від Покровська, однак просування російських загарбників може сповільнитись унаслідок наближення до більш забудованих районів.
Окупантів вже бачили у Селідовому, а з Покровська евакуювались тисячі місцевих жителів.
В американському Інституті вивчення війни кажуть, що командування РФ "вкрай неохоче" відводить боєздатні підрозділи з прифронтових районів навколо Покровська і Торецька.
Російські провоєнні блогери повідомляють про перекидання бійців 15-ї мотострілецької та 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади.
Також окупанти перекинули сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Харківській і Запорізькій областях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-