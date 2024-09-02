За інформацією заступника командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес", 92-ї ОШБр Олеся Маляревича, протягом двох останніх тижнів українські військові повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині.

Що відомо про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині

Ми деокупували частину території, а саме Глибокого. Це дуже важливий населенний пункт. І наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви та намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні бойові дії з їхнього боку. МИ зараз перебуваємо в обороні і в принципі надійно тримаємо лінію оборони, - підкреслив Маляревич. Поширити

Він зазначив, що на окупованій частині території Глибокого дислокований 11 танковий полк російських окупантів.

Військовий підкреслив, що наразі керівництво злочинної армії РФ проводить заміну підрозділів морпіхів на мотострілецькі дивізії.

Маляревич зазначив, що наразі для посилення позицій окупантів у Глибокому сюди перекинули підрозділи чеченців з “Ахмату”.

Це маленький населений пункт, але дуже важливий. Обидві сторони це розуміють. Тому зараз точаться бої. Я думаю про Глибоке ще тривалий час будуть чути українці, що відбувається. Якщо не деокупувати цей населений пункт, то там пряма дорога на кордон. Вони це розуміють і тому чіпляються за нього всіма силами, - наголошує військовий. Поширити

Чи є загроза прориву армії РФ в районі Покровська на Донеччині

У матеріалі Financial Times зазначається, що військово-політичне керівництво Росії прагне уникнути необхідності зменшення темпів наступу у бік Покровська на Донеччині через Курську операцію ЗСУ.

Аналітики попереджають, що захоплення Покровська російськими окупантами може загрожувати підривом оборони ЗСУ на решті підконтрольних територій Донецької області.

Наразі Покровськ є ключовим логістичним центром і магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, а також має автомобільне сполучення із іншою частиною центральної України.

За інформацією Міноборони Великої Британії, наразі окупаційна армія РФ перебуває за 10 км від Покровська, однак просування російських загарбників може сповільнитись унаслідок наближення до більш забудованих районів.

Окупантів вже бачили у Селідовому, а з Покровська евакуювались тисячі місцевих жителів.

В американському Інституті вивчення війни кажуть, що командування РФ "вкрай неохоче" відводить боєздатні підрозділи з прифронтових районів навколо Покровська і Торецька.

Російські провоєнні блогери повідомляють про перекидання бійців 15-ї мотострілецької та 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади.

Також окупанти перекинули сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Харківській і Запорізькій областях.