ЗСУ повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині

Військові ЗСУ
Джерело:  Київ24

За інформацією заступника командира батальйону ударних БпАК  "Ахіллес", 92-ї ОШБр Олеся Маляревича, протягом двох останніх тижнів українські військові повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині. 

Головні тези:

  • Українські військові повернули під свій контроль частину Глибокого на Харківщині, де дислокований 11 танковий полк російських окупантів.
  • Російські окупанти захопили район Покровська на Донеччині, що може загрожувати обороні ЗСУ на решті територій Донецької області.
  • Покровськ є стратегічно важливим центром і магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, зокрема має логістичне і автомобільне сполучення з іншими районами України.
  • Окупаційна армія РФ прагне уникнути зменшення темпів наступу до Покровська, аналітики попереджають про небезпеку захоплення цього району.
  • На фронті відбуваються інтенсивні бойові дії, спрямовані на посилення позицій або розширення контролю важливих територій.

Що відомо про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині

Ми деокупували частину території, а саме Глибокого. Це дуже важливий населенний пункт. І наразі ворог схаменувся, підтягнув значні резерви та намагається повернути втрачені позиції. Зараз відбуваються інтенсивні бойові дії з їхнього боку. МИ зараз перебуваємо в обороні і в принципі надійно тримаємо лінію оборони, - підкреслив Маляревич.

Він зазначив, що на окупованій частині території Глибокого дислокований 11 танковий полк російських окупантів.

Військовий підкреслив, що наразі керівництво злочинної армії РФ проводить заміну підрозділів морпіхів на мотострілецькі дивізії.

Маляревич зазначив, що наразі для посилення позицій окупантів у Глибокому сюди перекинули підрозділи чеченців з “Ахмату”.

Це маленький населений пункт, але дуже важливий. Обидві сторони це розуміють. Тому зараз точаться бої. Я думаю про Глибоке ще тривалий час будуть чути українці, що відбувається. Якщо не деокупувати цей населений пункт, то там пряма дорога на кордон. Вони це розуміють і тому чіпляються за нього всіма силами, - наголошує військовий.

Чи є загроза прориву армії РФ в районі Покровська на Донеччині

У матеріалі Financial Times зазначається, що військово-політичне керівництво Росії прагне уникнути необхідності зменшення темпів наступу у бік Покровська на Донеччині через Курську операцію ЗСУ.

Аналітики попереджають, що захоплення Покровська російськими окупантами може загрожувати підривом оборони ЗСУ на решті підконтрольних територій Донецької області.

Наразі Покровськ є ключовим логістичним центром і магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, а також має автомобільне сполучення із іншою частиною центральної України.

За інформацією Міноборони Великої Британії, наразі окупаційна армія РФ перебуває за 10 км від Покровська, однак просування російських загарбників може сповільнитись унаслідок наближення до більш забудованих районів.

Окупантів вже бачили у Селідовому, а з Покровська евакуювались тисячі місцевих жителів.

В американському Інституті вивчення війни кажуть, що командування РФ "вкрай неохоче" відводить боєздатні підрозділи з прифронтових районів навколо Покровська і Торецька. 

Російські провоєнні блогери повідомляють про перекидання бійців 15-ї мотострілецької та 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади.

Також окупанти перекинули сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Харківській і Запорізькій областях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала Харківщину. Є загиблі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Наслідки атак РФ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія збільшує військове угруповання «Сєвєр» на Харківщині. Що відбувається
ОТУ "Харків"
окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, поранені медики
Ігор Терехов
Росія атакувала Харків. Пролунало близько 10 вибухів, поранені медики

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?