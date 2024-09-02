Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих зросла

Національна поліція України
Харків
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Кількість постраждалих унаслідок авіаудару російських військ 2 вересня по Київському району Харкова зросла до 14 осіб, вісьмох із них шпиталізували.

Головні тези:

  • Унаслідок авіаудару російських військ у Харкові кількість постраждалих зросла до 14 осіб, вісьмох із них шпиталізували.
  • Пораненим діагностовані вибухові й осколкові поранення, гостра реакція на стрес.
  • На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти й вибухотехніки.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ у Харкові зросла

У потерпілих діагностовані вибухові й осколкові поранення, гостра реакція на стрес.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними правоохоронців, унаслідок ворожого удару в місті пошкоджені гаражі, автомобілі, адміністративні будівлі, спорткомплекс та приміщення підприємства, в гаражному кооперативі сталася пожежа.

Харків після авіаудару РФ

На місцях подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти й вибухотехніки.

Попередньо встановлено, що росіяни застосували авіабомби ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

Харків після авіаудару РФ

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни — ст. 438 Кримінального кодексу України.

Росія бомбила Харків: є поранені

Близько 15.30 2 вересня Росія завдала нового удару по Харкову. Станом на 17.16 відомо про 11 поранених внаслідок скидання КАбів.

У Харкові було зафіксоване влучання у Київському районі та пошкоджено автомобіль через авіаудар вдень 2 вересня.

О 15.55 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пʼятьох постраждалих.

Медики надають всю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Ліквідація наслідків триває.

За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.

Також Синєгубов уточнив, що влучання російської керованої авіабомби зафіксоване на території одного з вишів: 5 потерпілих.

О 16.33 стало відомо про сімох постраждалих у Харкові: жінка 60 років та чоловік 40 років — у важкому стані. Ще 5 жінок — у середньому стані.

О 17.16 кількість поранених зросла до 11 людей.

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