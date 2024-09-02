Авіаудар РФ по Харкову. Кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару російських військ 2 вересня по Київському району Харкова зросла до 14 осіб, вісьмох із них шпиталізували.
Головні тези:
- Унаслідок авіаудару російських військ у Харкові кількість постраждалих зросла до 14 осіб, вісьмох із них шпиталізували.
- Пораненим діагностовані вибухові й осколкові поранення, гостра реакція на стрес.
- На місцях подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти й вибухотехніки.
- Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ у Харкові зросла
У потерпілих діагностовані вибухові й осколкові поранення, гостра реакція на стрес.
Про це повідомила Національна поліція.
На місцях подій працює слідчо-оперативна група, криміналісти й вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни — ст. 438 Кримінального кодексу України.
Росія бомбила Харків: є поранені
Близько 15.30 2 вересня Росія завдала нового удару по Харкову. Станом на 17.16 відомо про 11 поранених внаслідок скидання КАбів.
О 15.55 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пʼятьох постраждалих.
Медики надають всю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Ліквідація наслідків триває.
За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.
Також Синєгубов уточнив, що влучання російської керованої авіабомби зафіксоване на території одного з вишів: 5 потерпілих.
О 17.16 кількість поранених зросла до 11 людей.
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