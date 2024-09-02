Авиаудар РФ по Харькову. Число пострадавших возросло

Число пострадавших в результате авиаудара российских войск 2 сентября по Киевскому району Харькова возросло до 14 человек, восьмерых из них госпитализировали.
Главные тезисы
- Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову увеличилось до 14 человек, восьмерых госпитализировали.
- Пострадавшим диагностированы взрывчатые и осколочные ранения, а также острая реакция на стресс.
- На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
- Следственные органы начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
- По предварительным данным, российские войска применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло
У пострадавших диагностированы взрывчатые и осколочные ранения, острая реакция на стресс.
Об этом сообщила Национальная полиция.
На местах происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны — ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Россия бомбила Харьков: есть раненые
Около 15.30 2 сентября Россия нанесла новый удар по Харькову. По состоянию на 17.16 известно об 11 раненых в результате сброса КАбов.
В 15.55 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших.
Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается.
По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.
Также Синегубов уточнил, что попадание российской управляемой авиабомбы зафиксировано на территории одного из вузов: 5 пострадавших.
В 17.16 количество раненых выросло до 11 человек.
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