Авиаудар РФ по Харькову. Число пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Харькову. Число пострадавших возросло

Национальная полиция Украины
Харьков
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Число пострадавших в результате авиаудара российских войск 2 сентября по Киевскому району Харькова возросло до 14 человек, восьмерых из них госпитализировали.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в результате авиаудара РФ по Харькову увеличилось до 14 человек, восьмерых госпитализировали.
  • Пострадавшим диагностированы взрывчатые и осколочные ранения, а также острая реакция на стресс.
  • На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
  • Следственные органы начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
  • По предварительным данным, российские войска применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло

У пострадавших диагностированы взрывчатые и осколочные ранения, острая реакция на стресс.

Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным правоохранителей, в результате вражеского удара в городе повреждены гаражи, автомобили, административные здания, спорткомплекс и помещения предприятия, в гаражном кооперативе произошел пожар.

Харьков после авиаудара РФ

На местах происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Предварительно установлено, что россияне применили авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Харьков после авиаудара РФ

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны — ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Россия бомбила Харьков: есть раненые

Около 15.30 2 сентября Россия нанесла новый удар по Харькову. По состоянию на 17.16 известно об 11 раненых в результате сброса КАбов.

В Харькове было зафиксировано попадание в Киевском районе и поврежден автомобиль из-за авиаудара днем 2 сентября.

В 15.55 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается.

По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.

Также Синегубов уточнил, что попадание российской управляемой авиабомбы зафиксировано на территории одного из вузов: 5 пострадавших.

В 16.33 стало известно о семи пострадавших в Харькове: женщина 60 лет и мужчина 40 лет — в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин — в среднем состоянии.

В 17.16 количество раненых выросло до 11 человек.

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