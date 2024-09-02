Авиация РФ бомбила жилую застройку Харькова — более 10 пострадавших

Около 15.30 2 сентября Россия нанесла новый удар по Харькову. По состоянию на 17.16 известно об 11 раненых в результате сброса КАбов.

Россия бомбила Харьков: есть раненые

В Харькове было зафиксировано попадание в Киевском районе и поврежден автомобиль из-за авиаудара днем 2 сентября.

В 15:55 руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пяти пострадавших.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей. Ликвидация последствий продолжается. Поделиться

По предварительным данным, в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали 2 вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.

Также Синегубов уточнил, что попадание российской управляемой авиабомбы зафиксировано на территории одного из вузов: 5 пострадавших.

В 16.33 стало известно о семи пострадавших в Харькове: женщина 60 лет и мужчина 40 лет — в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин — в среднем состоянии.

В 17.16 количество раненых выросло до 11 человек.

Что известно об атаке РФ на Харьков 1 сентября

Страна-агрессорка 1 сентября нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на данный момент пострадали 29 человек, среди них двое детей и двое медиков. Состояние одного из врачей тяжелое. Без погибших.

Среди повреждений — отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в городе поврежден торговый центр, объект спортивной инфраструктуры и жилые дома. Кроме того, глава ОВА добавил, что повреждено и отделение "Новой почты".