Авіація РФ бомбила житлову забудову Харкова — понад 10 постраждалих

Близько 15.30 2 вересня Росія завдала нового удару по Харкову. Станом на 17.16 відомо про 11 поранених внаслідок скидання КАбів.

Росія бомбила Харків: є поранені

У Харкові було зафіксоване влучання у Київському районі та пошкоджено автомобіль через авіаудар вдень 2 вересня.

О 15.55 керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про пʼятьох постраждалих.

Медики надають всю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Ліквідація наслідків триває. Поширити

За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.

Також Синєгубов уточнив, що влучання російської керованої авіабомби зафіксоване на території одного з вишів: 5 потерпілих.

О 16.33 стало відомо про сімох постраждалих у Харкові: жінка 60 років та чоловік 40 років — у важкому стані. Ще 5 жінок — у середньому стані.

О 17.16 кількість поранених зросла до 11 людей.

Що відомо про атаку РФ на Харків 1 вересня

Країна-агресорка 1 вересня завдала щонайменше 10 ударів ракетами по Харкову. Під атакою були три райони — Салтівський, Київський та Немишлянський.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на зараз постраждали 29 людей, серед них двоє дітей та двоє медиків. Стан одного з лікарів тяжкий. Без загиблих.

Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у місті пошкоджені торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури та житлові будинки. Крім того, голова ОВА додав, що пошкоджено і відділення "Нової пошти".