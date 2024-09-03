Ракетный удар РФ по Харькову. В больнице скончался 21-летний фельдшер "скорой"

3 сентября в больнице скончался 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко. Он пострадал в результате российских обстрелов Харькова 1 сентября.

В Харькове погиб человек в результате обстрела РФ 1 сентября

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову скончался в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибший Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Во время обстрела 1 сентября он получил серьезные ранения, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев, добавил Терехов. Поделиться

Что известно об обстреле РФ Харькова 1 сентября

1 сентября РФ нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали более 40 человек, в том числе двое детей и двое медиков.

Среди повреждений – отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.