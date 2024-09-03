Ракетный удар РФ по Харькову. В больнице скончался 21-летний фельдшер "скорой"

3 сентября в больнице скончался 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко. Он пострадал в результате российских обстрелов Харькова 1 сентября.
Главные тезисы
- 21-летний фельдшер скончался в больнице Харькова после ракетного удара РФ 1 сентября.
- Российские удары нанесли более 10 ракет по городу, что привело к более чем 40 пострадавшим, включая детей и медиков.
- Харьковский мэр Игорь Терехов выразил соболезнования семье погибшего и уверен в том, что ответственные за трагедию будут наказаны.
- В результате обстрелов города пострадали различные объекты инфраструктуры, включая магазины, торговые центры и автомобили.
- По предварительным данным, среди ударов были ракеты “Искандер”, указали представители правоохранительных органов.
В Харькове погиб человек в результате обстрела РФ 1 сентября
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову скончался в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год.
Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибший Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Во время обстрела 1 сентября он получил серьезные ранения, его состояние врачи оценивали как тяжелое.
Что известно об обстреле РФ Харькова 1 сентября
1 сентября РФ нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали более 40 человек, в том числе двое детей и двое медиков.
Среди повреждений – отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.
Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».
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