Ракетный удар РФ по Харькову. В больнице скончался 21-летний фельдшер "скорой"
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Харькову. В больнице скончался 21-летний фельдшер "скорой"

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Ракетный удар РФ по Харькову. В больнице скончался 21-летний фельдшер "скорой"
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3 сентября в больнице скончался 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи Евгений Юрко. Он пострадал в результате российских обстрелов Харькова 1 сентября.

Главные тезисы

  • 21-летний фельдшер скончался в больнице Харькова после ракетного удара РФ 1 сентября.
  • Российские удары нанесли более 10 ракет по городу, что привело к более чем 40 пострадавшим, включая детей и медиков.
  • Харьковский мэр Игорь Терехов выразил соболезнования семье погибшего и уверен в том, что ответственные за трагедию будут наказаны.
  • В результате обстрелов города пострадали различные объекты инфраструктуры, включая магазины, торговые центры и автомобили.
  • По предварительным данным, среди ударов были ракеты “Искандер”, указали представители правоохранительных органов.

В Харькове погиб человек в результате обстрела РФ 1 сентября

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову скончался в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибший Евгений Юрко был пятикурсником медуниверситета. Во время обстрела 1 сентября он получил серьезные ранения, его состояние врачи оценивали как тяжелое.

Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев, добавил Терехов.

Что известно об обстреле РФ Харькова 1 сентября

1 сентября РФ нанесла не менее 10 ударов ракетами по Харькову. Под атакой находились три района — Салтовский, Киевский и Немышлянский.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали более 40 человек, в том числе двое детей и двое медиков.

Среди повреждений – отделения «Новой почты», магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.

Впоследствии в ОВА сообщили, что по предварительной информации правоохранителей, среди ударов есть «Искандеры».

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