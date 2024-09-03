В Полтавской области объявили трехдневный траур после смертоносного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Полтавской области объявили трехдневный траур после смертоносного удара РФ

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
День траура
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4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавской области, где 3 сентября российские баллистические ракеты убили по меньшей мере 41 гражданского и ранили более 180 мирных украинцев.

Главные тезисы

  • Объявлен трехдневный траур в области после вражеской атаки.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести полное и оперативное расследование российского удара.
  • Российская армия использовала две баллистические ракеты, которые убили десятки мирных украинцев.

Траур в Полтавской области после новой атаки РФ

На новое российское военное преступление отреагировал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отнял 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим, — подчеркнул он.

Пронин также добавил, что враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности.

Зеленский раскрыл детали удара РФ по Полтаве

На трагедию сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что уже получил предварительные доклады касательно российского удара по Полтаве.

По его словам, для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Армия РФ попала по территории учебного заведения и соседней больницы.

Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибшие. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент Украины подчеркнул, что уже поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.

По его словам, привлечены все необходимые службы к спасательной операции.

Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.

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