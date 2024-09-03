В Полтавской области объявили трехдневный траур после смертоносного удара РФ

4, 5 и 6 сентября объявлены днями траура в Полтавской области, где 3 сентября российские баллистические ракеты убили по меньшей мере 41 гражданского и ранили более 180 мирных украинцев.
Главные тезисы
- Объявлен трехдневный траур в области после вражеской атаки.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести полное и оперативное расследование российского удара.
- Российская армия использовала две баллистические ракеты, которые убили десятки мирных украинцев.
Траур в Полтавской области после новой атаки РФ
На новое российское военное преступление отреагировал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Пронин также добавил, что враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности.
Зеленский раскрыл детали удара РФ по Полтаве
На трагедию сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
Глава государства сообщил, что уже получил предварительные доклады касательно российского удара по Полтаве.
По его словам, для этой атаки враг использовал две баллистические ракеты. Армия РФ попала по территории учебного заведения и соседней больницы.
Президент Украины подчеркнул, что уже поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств того, что произошло.
По его словам, привлечены все необходимые службы к спасательной операции.
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