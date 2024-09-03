Как отмечают западные аналитики, именно использование газа против украинских военных помогло российским оккупантам добиться ограниченных успехов в районе Часового Яра и Бахмута Донецкой области в начале этого года.
Главные тезисы
- Ядовитый газ РФ применяется против украинских военных, помогая оккупантам добиваться успехов на Донбассе.
- Украинские военные подвергаются атакам с использованием газа, что нарушает Конвенцию о запрете химического оружия.
- Для защиты от газовых атак украинским военным необходимо обеспечиться качественными противогазами, помощь может предоставить Великобритания.
- Использование газа РФ привело к увеличению количества инцидентов на фронте, что является серьезной угрозой для украинских военных.
- Оснащение украинских военных эффективными противогазами является важным шагом для защиты от газовых атак российских оккупантов на Донбассе.
Что известно об использовании армией РФ ядовитого газа о военных ВСУ в Донецкой области
В материале издания подчеркивается, что оккупационная армия РФ также использует газ против украинских военных во время наступления в сторону Покровска.
По словам полковника армии Великобритании в отставке, эксперта по химическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, украинские военные могут противостоять использованию газа российскими оккупантами за счет оборудования, полученного от Британии.
Авторы материала подчеркивают, что к январю этого года украинские военные фиксировали не более 600 случаев применения российскими оккупантами ядовитых газовых веществ на всех участках фронта с начала масштабного вторжения.
Однако за первое полугодие 2024 года количество инцидентов с использованием преступной армией РФ против украинских военных возросло до 4 тыс.
Британский аналитик подчеркивает, что в тяжелых боях на Донбассе российские оккупанты достигают успехов именно благодаря использованию газа.
Как украинским военным защититься от газовых атак российских окупантов на Донбассе
Также, как добавил полковник, должна быть решена проблема оснащения украинских военных качественными противогазами, с чем может помочь правительство Великобритании.
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