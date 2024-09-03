Армия РФ использует ядовитый газ против украинских военных на Донбассе
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ использует ядовитый газ против украинских военных на Донбассе

Военные ВСУ
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Источник:  The Telegraph

Как отмечают западные аналитики, именно использование газа против украинских военных помогло российским оккупантам добиться ограниченных успехов в районе Часового Яра и Бахмута Донецкой области в начале этого года.

Главные тезисы

  • Ядовитый газ РФ применяется против украинских военных, помогая оккупантам добиваться успехов на Донбассе.
  • Украинские военные подвергаются атакам с использованием газа, что нарушает Конвенцию о запрете химического оружия.
  • Для защиты от газовых атак украинским военным необходимо обеспечиться качественными противогазами, помощь может предоставить Великобритания.
  • Использование газа РФ привело к увеличению количества инцидентов на фронте, что является серьезной угрозой для украинских военных.
  • Оснащение украинских военных эффективными противогазами является важным шагом для защиты от газовых атак российских оккупантов на Донбассе.

Что известно об использовании армией РФ ядовитого газа о военных ВСУ в Донецкой области

В материале издания подчеркивается, что оккупационная армия РФ также использует газ против украинских военных во время наступления в сторону Покровска.

По словам полковника армии Великобритании в отставке, эксперта по химическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, украинские военные могут противостоять использованию газа российскими оккупантами за счет оборудования, полученного от Британии.

Вряд ли это новая форма войны, именно газ вывел из тупика позиционную войну в апреле 1915 года, когда немцы применили хлор против союзных войск, ничего не подозревавших и не подготовленных, но им пришлось развернуться и убегать. Результаты те же в Украине более 100 лет спустя, — отмечает Бреттон-Гордон.

Авторы материала подчеркивают, что к январю этого года украинские военные фиксировали не более 600 случаев применения российскими оккупантами ядовитых газовых веществ на всех участках фронта с начала масштабного вторжения.

Армия РФ использует ядовитые газовые вещества против военных ВСУ на Донбассе
Снайпер ВСУ

Однако за первое полугодие 2024 года количество инцидентов с использованием преступной армией РФ против украинских военных возросло до 4 тыс.

Некоторые подразделения подвергаются атакам с применением газа 2-3 раза в день, обычно газа CS или хлорпикрина. Последний был разработан во время Первой мировой войны как химическое оружие для выведения из строя солдат в окопах. Оба незаконны в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия 1993 года, которое подписали Россия и Украина, — объясняет Бреттон-Гордон.

Британский аналитик подчеркивает, что в тяжелых боях на Донбассе российские оккупанты достигают успехов именно благодаря использованию газа.

Беспилотники сбрасывают газовые баллончики над окопами, газы сильно затрудняют дыхание и вызывают рвоту. Без маски единственный способ смягчить атаки — уйти от газа. После того, как солдаты покидают окопы, беспилотники-разведчики направляют по ним артиллерийский огонь и ударные БПЛА, — отмечает Бреттон-Гордон.

Как украинским военным защититься от газовых атак российских окупантов на Донбассе

Также, как добавил полковник, должна быть решена проблема оснащения украинских военных качественными противогазами, с чем может помочь правительство Великобритании.

Великобритания является крупнейшим и лучшим производителем респираторов на планете, полностью удовлетворяя потребности Министерства обороны США, Министерства обороны Великобритании и большинства стран НАТО. Эту нелетальную помощь должно быть гораздо проще и быстрее санкционировать, чем некоторые из разрешений на летальную таргетингу, которые президент Зеленский так срочно спрашивает. Нельзя терять время, — отмечает аналитик.

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