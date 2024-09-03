Как отмечают западные аналитики, именно использование газа против украинских военных помогло российским оккупантам добиться ограниченных успехов в районе Часового Яра и Бахмута Донецкой области в начале этого года.

Что известно об использовании армией РФ ядовитого газа о военных ВСУ в Донецкой области

В материале издания подчеркивается, что оккупационная армия РФ также использует газ против украинских военных во время наступления в сторону Покровска.

По словам полковника армии Великобритании в отставке, эксперта по химическому оружию Хемиша де Бреттон-Гордона, украинские военные могут противостоять использованию газа российскими оккупантами за счет оборудования, полученного от Британии.

Вряд ли это новая форма войны, именно газ вывел из тупика позиционную войну в апреле 1915 года, когда немцы применили хлор против союзных войск, ничего не подозревавших и не подготовленных, но им пришлось развернуться и убегать. Результаты те же в Украине более 100 лет спустя, — отмечает Бреттон-Гордон. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что к январю этого года украинские военные фиксировали не более 600 случаев применения российскими оккупантами ядовитых газовых веществ на всех участках фронта с начала масштабного вторжения.

Снайпер ВСУ

Однако за первое полугодие 2024 года количество инцидентов с использованием преступной армией РФ против украинских военных возросло до 4 тыс.

Некоторые подразделения подвергаются атакам с применением газа 2-3 раза в день, обычно газа CS или хлорпикрина. Последний был разработан во время Первой мировой войны как химическое оружие для выведения из строя солдат в окопах. Оба незаконны в соответствии с Конвенцией о запрете химического оружия 1993 года, которое подписали Россия и Украина, — объясняет Бреттон-Гордон. Поделиться

Британский аналитик подчеркивает, что в тяжелых боях на Донбассе российские оккупанты достигают успехов именно благодаря использованию газа.

Беспилотники сбрасывают газовые баллончики над окопами, газы сильно затрудняют дыхание и вызывают рвоту. Без маски единственный способ смягчить атаки — уйти от газа. После того, как солдаты покидают окопы, беспилотники-разведчики направляют по ним артиллерийский огонь и ударные БПЛА, — отмечает Бреттон-Гордон. Поделиться

Как украинским военным защититься от газовых атак российских окупантов на Донбассе

Также, как добавил полковник, должна быть решена проблема оснащения украинских военных качественными противогазами, с чем может помочь правительство Великобритании.