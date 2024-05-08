Россия безнаказанно использует боеприпасы с химическими веществами против ВСУ — аналитики

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин только тестирует реакцию мира на нарушение запрета на использование химического оружия.
Путин проверяет реакцию Запада перед масштабным использованием химического оружия в Украине
Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая прогрызание украинской обороны.
Если мир не даст решительного ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия, считает Эмма Никс, помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council.
Эмма Никс отметила, что исторически химическое оружие использовали для выхода из тупика на фронте, ослабляя войска противника на передовой линии и открывая путь для продвижения вперед. По мнению аналитика, использование Россией химического оружия может свидетельствовать о том, что российские стратеги считают ситуацию тупиковой и пытаются из нее выйти.
Ввиду готовности Кремля нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, выбор именно несмертельного вещества можно рассматривать как тестирование реакции на нарушение гуманитарного права. Эмма Никс убеждена, что в такой ситуации целью Путина является не максимизация смертей украинских солдат, а именно проверка международной реакции и попытка определить, как далеко он может зайти.
Поэтому решительная реакция международного сообщества жизненно необходима, чтобы четко дать понять, что широкое использование химического оружия абсолютно неприемлемо и не будет допускаться. (...) Если не удастся умерить использование химического оружия в Украине, это приведет к катастрофическим последствиям как для украинцев, так и для международной безопасности в целом.
Поскольку санкции вряд ли сдержат Кремль, а бить ракетами по производителям химического оружия на территории РФ Запад не отважится, по мнению Эммы Никс, лучший вариант реакции, доступный США и их союзникам, — это предоставление Украине оружия большой дальности и разведывательной поддержки для ударов по украинским. руками по объектам по производству химического оружия.
Россия использует химическое оружие на фронте в Украине
Россияне на протяжении всей войны прибегают к атакам с применением химического оружия. Украинские солдаты рассказали изданию The Telegraph, что на некоторых отрезках фронта россияне почти каждый день сбрасывают на украинские позиции слезоточивый газ и другие химические вещества.
США также ввели санкции против ряда россиян и российских предприятий, связанных с химическим оружием.
Что обнаружили в ОЗХО насчет применения химоружия в Украине
Организация по запрещению химического оружия заявила, что не имеет однозначных доказательств применения химического оружия в войне России против Украины
Как отмечается, имеющаяся у Секретариата ОСХЗ информация, с помощью которой РФ и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, недостаточно обосновывает соответствующие обвинения.
Однако организация заявляет о "нестабильной ситуации" и признает "возможное" использование токсичных химикатов в качестве оружия.
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