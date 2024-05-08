Россия безнаказанно использует боеприпасы с химическими веществами против ВСУ — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Россия безнаказанно использует боеприпасы с химическими веществами против ВСУ — аналитики

Противогазы
Читати українською
Источник:  Atlantic Council

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин только тестирует реакцию мира на нарушение запрета на использование химического оружия.

Путин проверяет реакцию Запада перед масштабным использованием химического оружия в Украине

Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая прогрызание украинской обороны.

Если мир не даст решительного ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия, считает Эмма Никс, помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council.

Украинцы годами били тревогу из-за применения россиянами химического оружия, и на прошлой неделе Государственный департамент США наконец подтвердил эти заявления и объявил о новых санкциях против россиян, причастных к программам химического и биологического оружия.

Эмма Никс

Эмма Никс

Помощница директора Европейского центра в Atlantic Council.

Эмма Никс отметила, что исторически химическое оружие использовали для выхода из тупика на фронте, ослабляя войска противника на передовой линии и открывая путь для продвижения вперед. По мнению аналитика, использование Россией химического оружия может свидетельствовать о том, что российские стратеги считают ситуацию тупиковой и пытаются из нее выйти.

В настоящее время россияне используют хлоропикрин — химический агент, который некоторые страны используют для борьбы с массовыми уличными волнениями. Хотя это вещество несмертельно, в Конвенции о запрещении химического оружия прямо прописано, что использование на поле боя химических веществ, предназначенных для борьбы с уличными беспорядками является недопустимым. И Россия эту конвенцию подписала.

Ввиду готовности Кремля нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, выбор именно несмертельного вещества можно рассматривать как тестирование реакции на нарушение гуманитарного права. Эмма Никс убеждена, что в такой ситуации целью Путина является не максимизация смертей украинских солдат, а именно проверка международной реакции и попытка определить, как далеко он может зайти.

Поэтому решительная реакция международного сообщества жизненно необходима, чтобы четко дать понять, что широкое использование химического оружия абсолютно неприемлемо и не будет допускаться. (...) Если не удастся умерить использование химического оружия в Украине, это приведет к катастрофическим последствиям как для украинцев, так и для международной безопасности в целом.

Поскольку санкции вряд ли сдержат Кремль, а бить ракетами по производителям химического оружия на территории РФ Запад не отважится, по мнению Эммы Никс, лучший вариант реакции, доступный США и их союзникам, — это предоставление Украине оружия большой дальности и разведывательной поддержки для ударов по украинским. руками по объектам по производству химического оружия.

Россия использует химическое оружие на фронте в Украине

Россияне на протяжении всей войны прибегают к атакам с применением химического оружия. Украинские солдаты рассказали изданию The Telegraph, что на некоторых отрезках фронта россияне почти каждый день сбрасывают на украинские позиции слезоточивый газ и другие химические вещества.

На минувшей неделе США официально обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие и применении химического вещества хлорпикрина против украинских войск.

США также ввели санкции против ряда россиян и российских предприятий, связанных с химическим оружием.

Что обнаружили в ОЗХО насчет применения химоружия в Украине

Организация по запрещению химического оружия заявила, что не имеет однозначных доказательств применения химического оружия в войне России против Украины

Как отмечается, имеющаяся у Секретариата ОСХЗ информация, с помощью которой РФ и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, недостаточно обосновывает соответствующие обвинения.

Однако организация заявляет о "нестабильной ситуации" и признает "возможное" использование токсичных химикатов в качестве оружия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия чаще использует против ВСУ боеприпасы с ядовитыми химическими веществами — Генштаб
Генштаб ВСУ
Граната
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ систематически применяют химическое оружие против ВСУ — The Telegraph
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ОЗХО заявила об отсутствии подтверждений о применении химического оружия в Украине
ОЗХО
химическое оружие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?