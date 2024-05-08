Россия безнаказанно использует боеприпасы с химическими веществами против ВСУ — аналитики

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин только тестирует реакцию мира на нарушение запрета на использование химического оружия.

Путин проверяет реакцию Запада перед масштабным использованием химического оружия в Украине

Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая прогрызание украинской обороны.

Если мир не даст решительного ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия, считает Эмма Никс, помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council.

Украинцы годами били тревогу из-за применения россиянами химического оружия, и на прошлой неделе Государственный департамент США наконец подтвердил эти заявления и объявил о новых санкциях против россиян, причастных к программам химического и биологического оружия. Эмма Никс Помощница директора Европейского центра в Atlantic Council.

Эмма Никс отметила, что исторически химическое оружие использовали для выхода из тупика на фронте, ослабляя войска противника на передовой линии и открывая путь для продвижения вперед. По мнению аналитика, использование Россией химического оружия может свидетельствовать о том, что российские стратеги считают ситуацию тупиковой и пытаются из нее выйти.

В настоящее время россияне используют хлоропикрин — химический агент, который некоторые страны используют для борьбы с массовыми уличными волнениями. Хотя это вещество несмертельно, в Конвенции о запрещении химического оружия прямо прописано, что использование на поле боя химических веществ, предназначенных для борьбы с уличными беспорядками является недопустимым. И Россия эту конвенцию подписала. Поделиться

Ввиду готовности Кремля нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, выбор именно несмертельного вещества можно рассматривать как тестирование реакции на нарушение гуманитарного права. Эмма Никс убеждена, что в такой ситуации целью Путина является не максимизация смертей украинских солдат, а именно проверка международной реакции и попытка определить, как далеко он может зайти.

Поэтому решительная реакция международного сообщества жизненно необходима, чтобы четко дать понять, что широкое использование химического оружия абсолютно неприемлемо и не будет допускаться. (...) Если не удастся умерить использование химического оружия в Украине, это приведет к катастрофическим последствиям как для украинцев, так и для международной безопасности в целом.

Поскольку санкции вряд ли сдержат Кремль, а бить ракетами по производителям химического оружия на территории РФ Запад не отважится, по мнению Эммы Никс, лучший вариант реакции, доступный США и их союзникам, — это предоставление Украине оружия большой дальности и разведывательной поддержки для ударов по украинским. руками по объектам по производству химического оружия.

Россия использует химическое оружие на фронте в Украине

Россияне на протяжении всей войны прибегают к атакам с применением химического оружия. Украинские солдаты рассказали изданию The Telegraph, что на некоторых отрезках фронта россияне почти каждый день сбрасывают на украинские позиции слезоточивый газ и другие химические вещества.

На минувшей неделе США официально обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие и применении химического вещества хлорпикрина против украинских войск. Поделиться

США также ввели санкции против ряда россиян и российских предприятий, связанных с химическим оружием.

Что обнаружили в ОЗХО насчет применения химоружия в Украине

Организация по запрещению химического оружия заявила, что не имеет однозначных доказательств применения химического оружия в войне России против Украины

Как отмечается, имеющаяся у Секретариата ОСХЗ информация, с помощью которой РФ и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, недостаточно обосновывает соответствующие обвинения.