Росія безкарно використовує боєприпаси з хімічними речовинами проти ЗСУ — аналітики

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін лише тестує реакцію світу на порушення заборони про використання хімічної зброї.

Путін перевіряє реакцію Заходу перед масштабним використанням хімічної зброї в Україні

Російська армія епізодично використовує нелетальну хімічну зброю на фронті в Україні, полегшуючи собі прогризання української оборони.

Якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до більш масштабного і смертоносного застосування хімічної зброї, вважає Емма Нікс, помічниця директора "Європейського центру" в американському аналітичному центрі Atlantic Council.

Українці роками били на сполох через застосування росіянами хімічної зброї, і минулого тижня Державний департамент США нарешті підтвердив ці заяви та оголосив про нові санкції проти росіян, причетних до програм хімічної та біологічної зброї. Емма Нікс Помічниця директора "Європейського центру" в Atlantic Council.

Емма Нікс зауважила, що історично хімічну зброю використовували для виходу з глухого кута на фронті, послаблюючи війська противника на передовій лінії та відкриваючи шлях для просування вперед. На думку аналітика, використання Росією хімічної зброї може свідчити про те, що російські стратеги вважають ситуацію тупиковою і намагаються з неї вийти.

Наразі росіяни використовують хлоропікрин — хімічний агент, який деякі країни використовують для боротьби з масовими вуличними заворушеннями. Хоча ця речовина є несмертельною, у Конвенції про заборону хімічної зброї прямо прописано, що використання на полі бою хімічних речовин, призначених для боротьби із вуличними заворушеннями є неприпустимим. І Росія цю конвенцію підписала. Поширити

Зважаючи на готовність Кремля порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, вибір саме несмертельної речовини можна розглядати як тестування реакції на це порушення гуманітарного права. Емма Нікс переконана, що в такій ситуації метою Путіна є не максимізація смертей українських солдатів, а саме перевірка міжнародної реакції й спроба визначити, наскільки далеко він може зайти.

Тому рішуча реакція міжнародної спільноти є життєво необхідною, щоб чітко дати зрозуміти, що широке використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним і не допускатиметься. (...) Якщо не вдасться стримати використання хімічної зброї в Україні, це призведе до катастрофічних наслідків як для українців, так і для міжнародної безпеки в цілому.

Оскільки санкції навряд чи стримають Кремль, а бити ракетами по виробникам хімічної зброї на території РФ Захід не наважиться, на думку Емми Нікс, найкращий варіант реакції, доступний США і їхнім союзникам, — це надання Україні зброї великої дальності та розвідувальної підтримки для завдавання ударів українськими руками по об’єктах з виробництва хімічної зброї.

Росія використовує хімічну зброю на фронті в Україні

Росіяни протягом усієї війни вдаються до атак із застосуванням хімічної зброї. Українські солдати розповіли виданню The Telegraph, що на деяких відрізках фронту росіяни майже щодня скидають на українські позиції сльозогінний газ та інші хімічні речовини.

Минулого тижня США офіційно звинуватили Росію в порушенні міжнародної заборони на хімічну зброю і застосуванні хімічної речовини хлорпікрину проти українських військ. Поширити

Також США запровадили санкції проти низки росіян та російських підприємств, пов’язаних з хімічною зброєю.

Що виявили в ОЗХЗ щодо застосування хімзброї в Україні

Організація із заборони хімічної зброї заявила, що не має однозначних доказів застосування хімічної зброї у війні Росії проти України

Як зазначається, наявна в секретаріату ОЗХЗ інформація, за допомогою якої РФ та Україна намагаються довести використання заборонених хімічних речовин іншою стороною, недостатньо обґрунтовує відповідні звинувачення.