ОЗХЗ заявила про відсутність підтвердженнь про застосування хімічної зброї в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ОЗХЗ заявила про відсутність підтвердженнь про застосування хімічної зброї в Україні

ОЗХЗ
зброя

Організація із заборони хімічної зброї заявила, що не має однозначних доказів застосування хімічної зброї у війні Росії проти України

Що виявили в ОЗХЗ щодо застосування хімічної зброї в Україні

Як зазначається, наявна в секретаріату ОЗХО інформація, за допомогою якої РФ та Україна намагаються довести використання заборонених хімічних речовин іншою стороною, недостатньо обґрунтовує відповідні звинувачення.

Проте організація заявляє про “нестабільну ситуацію” і визнає “можливе” використання токсичних хімікатів як зброї.

Росія використовує заборонену хімзброю проти ЗСУ

1 травня уряд США заявив про те, що російські війська застосовували проти ЗСУ хлорпікрін — отруйну речовину подразнюючої дії, яку використовували під час Першої світової війни. На цій підставі Вашингтон запровадив санкції проти низки російських наукових інститутів та компаній.

Посол РФ у Вашингтоні назвав звинувачення “одіозними та безпідставними”. Москва неодноразово заперечувала застосування хімзброї в Україні. Однак z-блогери іноді публікують відео, що підтверджують газові атаки на фронті.

Командування ЗСУ раніше офіційно повідомляло, що війська РФ застосовують на полі бою отруйні гази й боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 і РГР, які скидають на позиції дронами. На березень 2024 року зафіксували 1 068 хімічних атак.

Всього за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як пояснили у Генштабі, росіяни продовжують застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

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