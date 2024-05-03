Росія у квітні використала проти ЗСУ понад 400 боєприпасів з хімічними речовинами

Російські військові протягом квітня застосували по українських бійцях 444 боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.
Росія використовує заборонену хімзброю проти ЗСУ
Основним способом використання боєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони України є скид К-51 з безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Всього за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Як пояснили у Генштабі, росіяни продовжують застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.
Армія РФ масштабує використання зброї з отруйними речовинами проти ЗСУ
Використання російською армією небезпечних хімічних речовин стало системним, тенденція застосування тільки зростає.
У Генштабі відзначили, що «основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО».
Загалом Сили оборони України за період з лютого 2023-го по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.
Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення, а також закони та звичаї ведення війни.
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