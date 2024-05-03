Росія у квітні використала проти ЗСУ понад 400 боєприпасів з хімічними речовинами

Росія використовує заборонену хімзброю проти ЗСУ

Основним способом використання боєприпасів з хімічними речовинами проти Сил оборони України є скид К-51 з безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період. Поширити

Всього за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як пояснили у Генштабі, росіяни продовжують застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

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Використання російською армією небезпечних хімічних речовин стало системним, тенденція застосування тільки зростає.

У Генштабі відзначили, що «основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів, переважно зі скидом гранат К-51 та РГ-ВО».

Загалом Сили оборони України за період з лютого 2023-го по березень 2024 року зафіксували 1412 випадків застосування Російською Федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.