Россия в апреле использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

Российские военные в течение апреля применили по украинским бойцам 444 боеприпаса, снаряженных опасными химическими веществами.
Россия использует запрещенное химоружие против ВСУ
Основным способом использования боеприпасов с химическими веществами против сил обороны Украины является сброс К-51 с беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.
Как пояснили в Генштабе, россияне продолжают применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, и нарушают "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и об его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.
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Использование российской армией опасных химических веществ явилось системным, тенденция применения только растет.
В Генштабе отметили, что "основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО".
В целом Силы обороны Украины за период с февраля 2023 по март 2024 года зафиксировали 1412 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.
Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении, а также законы и обычаи ведения войны.
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