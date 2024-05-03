Россия в апреле использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия в апреле использовала против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

Генштаб ВСУ
Граната
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Российские военные в течение апреля применили по украинским бойцам 444 боеприпаса, снаряженных опасными химическими веществами.

Россия использует запрещенное химоружие против ВСУ

Основным способом использования боеприпасов с химическими веществами против сил обороны Украины является сброс К-51 с беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За последний месяц мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период.

Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.

Как пояснили в Генштабе, россияне продолжают применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, и нарушают "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и об его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

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Использование российской армией опасных химических веществ явилось системным, тенденция применения только растет.

В Генштабе отметили, что "основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО".

В целом Силы обороны Украины за период с февраля 2023 по март 2024 года зафиксировали 1412 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении, а также законы и обычаи ведения войны.

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