ОЗХО заявила об отсутствии подтверждений о применении химического оружия в Украине

Организация по запрещению химического оружия заявила, что не имеет однозначных доказательств применения химического оружия в войне России против Украины

Что обнаружили в ОЗХО по применению химического оружия в Украине

Как отмечается, имеющаяся у Секретариата ОЗХО информация, с помощью которой РФ и Украина пытаются доказать использование запрещенных химических веществ другой стороной, недостаточно обосновывает соответствующие обвинения.

Однако организация заявляет о "нестабильной ситуации" и признает "возможное" использование токсичных химикатов в качестве оружия.

Россия использует запрещенное химоружие против ВСУ

1 мая правительство США заявило о том, что российские войска применяли против ВСУ хлорпикрин — ядовитое вещество раздражающего действия, которое использовали во время Первой мировой войны. На этом основании Вашингтон ввел санкции против ряда российских научных институтов и компаний.

Посол РФ в Вашингтоне назвал обвинения "одиозными и безосновательными". Москва неоднократно отрицала применение химоружия в Украине. Однако z-блоггеры иногда публикуют видео, подтверждающие газовые атаки на фронте.

Командование ВСУ ранее официально сообщало, что войска РФ применяют в поле боя ядовитые газы и боеприпасы со слезоточивым газом. В основном это гранаты К-51 и РГР, которые сбрасывают на позиции дронами. На март 2024 года зафиксировали 1068 химических атак .

Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.