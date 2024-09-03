Як зазначають західні аналітики, саме використання газу проти українських військових допомогло російським окупантам досягти обмежених успіхів в районі Часового Яру та Бахмута на Донеччині на початку цього року.

Що відомо про використання армією РФ отруйного газу про військових ЗСУ на Донеччині

У матеріалі видання підкреслюється, що наразі окупаційна армія РФ також використовує газ проти українських військових під час наступу у бік Покровська.

За словами полковника армії Великої Британії у відставці, експерта з хімічної зброї Хеміша де Бреттон-Гордона, українські військові можуть протистояти використанню газу російськими окупантами за рахунок обладнання, отриманого від Британії.

Навряд чи це нова форма війни, саме газ вивів із глухого кута позиційну війну у квітні 1915 року, коли німці застосували хлор проти союзних військ, які нічого не підозрювали та не були підготовлені, але їм довелося розвернутися й тікати. Результати ті самі в Україні понад 100 років потому, — зазначає Бреттон-Гордон. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що до січня цього року українські військові фіксували не більше 600 випадків застосування російськими окупантами отруйних газових речовин на всіх ділянках фронту від початку масштабного вторгнення.

Снайпер ЗСУ

Однак за перше півріччя 2024 року кількість інцидентів із використанням злочинною армією РФ газу проти українських військових зросла до 4 тис.

Деякі підрозділи піддаються атакам із застосуванням газу 2-3 рази на день, зазвичай газу CS або хлорпікрину. Останній був розроблений під час Першої світової війни як хімічна зброя для виведення з ладу солдатів в окопах. Обидва є незаконними відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993-го року, яку підписали Росія і Україна, — пояснює Бреттон-Гордон. Поширити

Британський аналітик підкреслює, що у важких боях на Донбасі російські окупанти досягають успіхів саме завдяки використанню газу.

Безпілотники скидають газові балончики над окопами, гази сильно ускладнюють дихання і викликають блювоту. Без маски єдиний спосіб пом'якшити атаки — піти від газу. Після того, як солдати залишають окопи, безпілотники-розвідники спрямовують по них артилерійський вогонь і ударні БПЛА, — наголошує Бреттон-Гордон. Поширити

Як українським військовим захиститись від газових атак російських окупантів на Донбасі

Також, як додав полковник, має бути розв'язана проблема оснащення українських військових якісними протигазами, з чим може допомогти уряд Великої Британії.