Як зазначають західні аналітики, саме використання газу проти українських військових допомогло російським окупантам досягти обмежених успіхів в районі Часового Яру та Бахмута на Донеччині на початку цього року.
Головні тези:
- Використання армією РФ отруйного газу проти українських військових на Донбасі сприяло обмеженим успіхам окупантів у різних районах.
- Українські військові піддавалися атакам із застосуванням отруйних газових речовин, що порушило Конвенцію про заборону хімічної зброї.
- Щоб захиститись від газових атак, українським військовим необхідно отримати якісні протигази, допомогу може надати Велика Британія.
- Російські окупанти використовують газові атаки для ускладнення дихання та примушення військових ЗСУ залишати позиції.
Що відомо про використання армією РФ отруйного газу про військових ЗСУ на Донеччині
У матеріалі видання підкреслюється, що наразі окупаційна армія РФ також використовує газ проти українських військових під час наступу у бік Покровська.
За словами полковника армії Великої Британії у відставці, експерта з хімічної зброї Хеміша де Бреттон-Гордона, українські військові можуть протистояти використанню газу російськими окупантами за рахунок обладнання, отриманого від Британії.
Автори матеріалу підкреслюють, що до січня цього року українські військові фіксували не більше 600 випадків застосування російськими окупантами отруйних газових речовин на всіх ділянках фронту від початку масштабного вторгнення.
Однак за перше півріччя 2024 року кількість інцидентів із використанням злочинною армією РФ газу проти українських військових зросла до 4 тис.
Британський аналітик підкреслює, що у важких боях на Донбасі російські окупанти досягають успіхів саме завдяки використанню газу.
Як українським військовим захиститись від газових атак російських окупантів на Донбасі
Також, як додав полковник, має бути розв'язана проблема оснащення українських військових якісними протигазами, з чим може допомогти уряд Великої Британії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-