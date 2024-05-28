РосЗМІ оприлюднили докази використання армією РФ хімічної зброї в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

РосЗМІ оприлюднили докази використання армією РФ хімічної зброї в Україні

Хімічна зброя
Джерело:  online.ua

Російські пропагандистські ресурси оприлюднили докази використання злочинною армією РФ хімічної зброї у війні проти України. 

Як РосЗМІ злили докази використання окупантами хімічної зброї в Україні

Зазначається, що журналіст підконтрольного Кремлю пропогандистського видання RT Андрій Філатов злив відео, як російські окупанти намагались вибити українського військового з оборонних позицій в районі Авдіївки на Донеччині.

Зокрема, офіційний Telegram-канал пропагандистського RT оприлюднив зізнання Філатова щодо використання російськими окупантами газових гранат.

Тут видно протигаз, який висів у кулеметника. Цинки з під патронів. Тут ось газова граната, яку скинули ми, — заявляє російський пропагандист.

Філатов показав, ймовірно, російську газову гранату РГ-ВО.

За словами українських військових, російські гранати РГ-ВО містять отруйний газ хлорацетофенон, який перебуває у списку Конвенції про хімічну зброю.

Симптоми отруєння хлорацетофеноном це рясна блювота і сльозовиділення, а також подразнення шкіри.

За словами Філатова, українська позиція була взята російськими військами 1 грудня 2023 року.

У пості RT зазначається, що "раніше публікувати ці кадри було не можна з міркувань безпеки".

При цьому вперше про використання гранат РГ-ВО російською армією Україна повідомила того самого місяця.

Що відомо про використання армією хімічної зброї у війні проти України

Російська армія епізодично використовує нелетальну хімічну зброю на фронті в Україні, полегшуючи собі прогризання української оборони.

Якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до більш масштабного і смертоносного застосування хімічної зброї.

Наразі росіяни використовують хлоропікрин — хімічний агент, який деякі країни використовують для боротьби з масовими вуличними заворушеннями. Хоча ця речовина є несмертельною, у Конвенції про заборону хімічної зброї прямо прописано, що використання на полі бою хімічних речовин, призначених для боротьби із вуличними заворушеннями є неприпустимим. І Росія цю конвенцію підписала.

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