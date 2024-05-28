Російські пропагандистські ресурси оприлюднили докази використання злочинною армією РФ хімічної зброї у війні проти України.
Як РосЗМІ злили докази використання окупантами хімічної зброї в Україні
Зазначається, що журналіст підконтрольного Кремлю пропогандистського видання RT Андрій Філатов злив відео, як російські окупанти намагались вибити українського військового з оборонних позицій в районі Авдіївки на Донеччині.
Зокрема, офіційний Telegram-канал пропагандистського RT оприлюднив зізнання Філатова щодо використання російськими окупантами газових гранат.
Філатов показав, ймовірно, російську газову гранату РГ-ВО.
За словами українських військових, російські гранати РГ-ВО містять отруйний газ хлорацетофенон, який перебуває у списку Конвенції про хімічну зброю.
Симптоми отруєння хлорацетофеноном це рясна блювота і сльозовиділення, а також подразнення шкіри.
За словами Філатова, українська позиція була взята російськими військами 1 грудня 2023 року.
У пості RT зазначається, що "раніше публікувати ці кадри було не можна з міркувань безпеки".
При цьому вперше про використання гранат РГ-ВО російською армією Україна повідомила того самого місяця.
Що відомо про використання армією хімічної зброї у війні проти України
Російська армія епізодично використовує нелетальну хімічну зброю на фронті в Україні, полегшуючи собі прогризання української оборони.
Якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до більш масштабного і смертоносного застосування хімічної зброї.
Наразі росіяни використовують хлоропікрин — хімічний агент, який деякі країни використовують для боротьби з масовими вуличними заворушеннями. Хоча ця речовина є несмертельною, у Конвенції про заборону хімічної зброї прямо прописано, що використання на полі бою хімічних речовин, призначених для боротьби із вуличними заворушеннями є неприпустимим. І Росія цю конвенцію підписала.
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