Російські пропагандистські ресурси оприлюднили докази використання злочинною армією РФ хімічної зброї у війні проти України.

Як РосЗМІ злили докази використання окупантами хімічної зброї в Україні

Зазначається, що журналіст підконтрольного Кремлю пропогандистського видання RT Андрій Філатов злив відео, як російські окупанти намагались вибити українського військового з оборонних позицій в районі Авдіївки на Донеччині.

Зокрема, офіційний Telegram-канал пропагандистського RT оприлюднив зізнання Філатова щодо використання російськими окупантами газових гранат.

Тут видно протигаз, який висів у кулеметника. Цинки з під патронів. Тут ось газова граната, яку скинули ми, — заявляє російський пропагандист. Поширити

Філатов показав, ймовірно, російську газову гранату РГ-ВО.

За словами українських військових, російські гранати РГ-ВО містять отруйний газ хлорацетофенон, який перебуває у списку Конвенції про хімічну зброю.

Симптоми отруєння хлорацетофеноном це рясна блювота і сльозовиділення, а також подразнення шкіри.

За словами Філатова, українська позиція була взята російськими військами 1 грудня 2023 року.

У пості RT зазначається, що "раніше публікувати ці кадри було не можна з міркувань безпеки".

При цьому вперше про використання гранат РГ-ВО російською армією Україна повідомила того самого місяця.

Що відомо про використання армією хімічної зброї у війні проти України

Російська армія епізодично використовує нелетальну хімічну зброю на фронті в Україні, полегшуючи собі прогризання української оборони.

Якщо світ не дасть рішучої жорсткої відповіді на це, Росія перейде до більш масштабного і смертоносного застосування хімічної зброї.