РосСМИ обнародовали доказательства использования армией РФ химического оружия в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

РосСМИ обнародовали доказательства использования армией РФ химического оружия в Украине

Химическое оружие
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Источник:  online.ua

Российские пропагандистские ресурсы обнародовали доказательства использования преступной армией РФ химического оружия в войне против Украины.

Как РосСМИ слили доказательства использования оккупантами химического оружия в Украине

Отмечается, что журналист подконтрольного Кремлю пропогандистского издания RT Андрей Филатов слив видео, как российские оккупанты пытались выбить украинского военного с оборонных позиций в районе Авдеевки Донецкой области.

В частности, официальный Telegram-канал пропагандистского RT обнародовал признание Филатова об использовании российскими оккупантами газовых гранат.

Здесь виден противогаз, висевший у пулеметчика. Цинки из под патронов. Здесь вот газовая граната, которую мы сбросили, — заявляет российский пропагандист.

Филатов показал, вероятно, российскую газовую гранату РГ-ВО.

По словам украинских военных, российские гранаты РГ-ВО содержат ядовитый газ хлорацетофенон, содержащийся в списке Конвенции о химическом оружии.

Симптомы отравления хлорацетофеноном — это обильная рвота и слезоотделение, а также раздражение кожи.

По словам Филатова, украинская позиция была взята русскими войсками 1 декабря 2023 года.

В посте RT отмечается, что "ранее публиковать эти кадры было нельзя из соображений безопасности".

При этом впервые об использовании гранат РГ-ВО российской армией Украина сообщила в тот же месяц.

Что известно об использовании армией химического оружия в войне против Украины

Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая прогрызание украинской обороны.

Если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.

В настоящее время россияне используют хлоропикрин — химический агент, который некоторые страны используют для борьбы с массовыми уличными волнениями. Хотя это вещество несмертельно, в Конвенции о запрещении химического оружия прямо прописано, что использование на поле боя химических веществ, предназначенных для борьбы с уличными беспорядками является недопустимым. И Россия эту конвенцию подписала.

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