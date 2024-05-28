Российские пропагандистские ресурсы обнародовали доказательства использования преступной армией РФ химического оружия в войне против Украины.
Как РосСМИ слили доказательства использования оккупантами химического оружия в Украине
Отмечается, что журналист подконтрольного Кремлю пропогандистского издания RT Андрей Филатов слив видео, как российские оккупанты пытались выбить украинского военного с оборонных позиций в районе Авдеевки Донецкой области.
В частности, официальный Telegram-канал пропагандистского RT обнародовал признание Филатова об использовании российскими оккупантами газовых гранат.
Филатов показал, вероятно, российскую газовую гранату РГ-ВО.
По словам украинских военных, российские гранаты РГ-ВО содержат ядовитый газ хлорацетофенон, содержащийся в списке Конвенции о химическом оружии.
Симптомы отравления хлорацетофеноном — это обильная рвота и слезоотделение, а также раздражение кожи.
По словам Филатова, украинская позиция была взята русскими войсками 1 декабря 2023 года.
В посте RT отмечается, что "ранее публиковать эти кадры было нельзя из соображений безопасности".
При этом впервые об использовании гранат РГ-ВО российской армией Украина сообщила в тот же месяц.
Что известно об использовании армией химического оружия в войне против Украины
Российская армия эпизодически использует нелетальное химическое оружие на фронте в Украине, облегчая прогрызание украинской обороны.
Если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.
В настоящее время россияне используют хлоропикрин — химический агент, который некоторые страны используют для борьбы с массовыми уличными волнениями. Хотя это вещество несмертельно, в Конвенции о запрещении химического оружия прямо прописано, что использование на поле боя химических веществ, предназначенных для борьбы с уличными беспорядками является недопустимым. И Россия эту конвенцию подписала.
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