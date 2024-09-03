РФ ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Погиб 41 человек, 180 ранены
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Погиб 41 человек, 180 ранены

Владимир Зеленский
РФ ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Погиб 41 человек, 180 ранены
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РФ 3 сентября ударила двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы и больницы. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.

Главные тезисы

  • Российская Федерация атаковала учебное заведение и больницу в Полтаве, погибли 41 человек, 180 человек ранены в результате удара баллистикой, многие оказались под завалами.
  • Президент Украины поручил провести полное расследование событий и запустить спасательную операцию.
  • Ведомство отметило коварство врага и призвало доверять только официальным источникам информации.
  • Полиция проверяет пострадавших в жилом массиве, пораженном ударной волной от баллистических ракет.

Армия РФ атаковала баллистикой Полтаву

Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи , — сообщил Зеленский. По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. Есть много погибших.

По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены.

По состоянию на это время известно о 41 погибшем.

Глава государства также рассказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждому, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, у кого есть сила, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе, — акцентировал Зеленский.

Люди не успели спуститься в укрытие во время обстрела РФ

В Министерстве обороны заявили, что "сегодня Полтава переживает ужасный день". Там также подтвердили, что российский агрессор нанес варварский удар по учебному заведению города.

По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище , говорят в ведомстве.

Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов . В настоящее время спасатели продолжают работу.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Эта трагедия — очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы, — добавили в Минобороны.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, вблизи места попадания находится жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Сейчас полиция проводит поквартирный обход — проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе.

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