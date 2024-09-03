РФ ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Погиб 41 человек, 180 ранены

Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждому, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, у кого есть сила, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе, — акцентировал Зеленский.