РФ ударила баллистикой по учебному заведению в Полтаве. Погиб 41 человек, 180 ранены

РФ 3 сентября ударила двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы и больницы. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала учебное заведение и больницу в Полтаве, погибли 41 человек, 180 человек ранены в результате удара баллистикой, многие оказались под завалами.
- Президент Украины поручил провести полное расследование событий и запустить спасательную операцию.
- Ведомство отметило коварство врага и призвало доверять только официальным источникам информации.
- Полиция проверяет пострадавших в жилом массиве, пораженном ударной волной от баллистических ракет.
Армия РФ атаковала баллистикой Полтаву
По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены.
По состоянию на это время известно о 41 погибшем.
Глава государства также рассказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Люди не успели спуститься в укрытие во время обстрела РФ
В Министерстве обороны заявили, что "сегодня Полтава переживает ужасный день". Там также подтвердили, что российский агрессор нанес варварский удар по учебному заведению города.
Частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов . В настоящее время спасатели продолжают работу.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, вблизи места попадания находится жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Сейчас полиция проводит поквартирный обход — проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-