РФ атаковала Киев около 10 баллистическими ракетами

2 сентября армия РФ нанесла очередной комбинированный ракетный удар по Киеву. В частности, оккупанты выпустили по городу около 10 баллистических ракет.

Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.

Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических и ударный беспилотник. Невероятно большое количество баллистических ракет одновременно, — отметил Попко. Поделиться

Он добавил, что в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

В Киеве возникли пожары после ракетной атаки РФ

В Киеве в результате падения обломков из-за российской ракетной атаки 2 сентября произошли пожары в трех районах столицы.

В Святошинском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание 4 автомобилей, пожар ликвидирован. По другому адресу горит двухэтажное здание складского помещения. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 700 кв. м.

Кроме того, пожарные ликвидировали возгорание у входа одной из станций метро, на площади 20 кв.м. Горел пункт приема вторсырья.

Голосеевский район: произошло попадание обломков ракеты в корпус котельной одного из учебных заведений. Пожар на площади 6 кв. м ликвидирован.

В Шевченковском районе чрезвычайники ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м. Продолжается разбор конструкций.