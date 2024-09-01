РФ атаковала ракетой колонну зерновозов Сумской области. Погиб человек

31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.

Россия обстреляла украинское зерно в Сумской области

По данным следствия, 31 августа, около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены . Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти, — рассказали в прокуратуре. Поделиться

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.

БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.