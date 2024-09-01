РФ атаковала ракетой колонну зерновозов Сумской области. Погиб человек

31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.
Главные тезисы
- Прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения международных законов и обычаев ведения войны.
- Силы ПВО Украины сбили 8 ударных БПЛА в ответ на ракетную атаку РФ на зерно и логистику аграрного сектора в областях Украины.
- Оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер-М" и Shahed-131/136 для атаки на территорию Украины.
Россия обстреляла украинское зерно в Сумской области
По данным следствия, 31 августа, около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.
БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
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