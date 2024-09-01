РФ атаковала ракетой колонну зерновозов Сумской области. Погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала ракетой колонну зерновозов Сумской области. Погиб человек

Сумская областная прокуратура
РФ атаковала ракетой колонну зерновозов Сумской области. Погиб человек
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31 августа армия РФ нанесла ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи села Верхняя Сыворотка Сумского района. В результате атаки погиб водитель.

Главные тезисы

 

  • Прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения международных законов и обычаев ведения войны.
  • Силы ПВО Украины сбили 8 ударных БПЛА в ответ на ракетную атаку РФ на зерно и логистику аграрного сектора в областях Украины.
  • Оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер-М" и Shahed-131/136 для атаки на территорию Украины.

Россия обстреляла украинское зерно в Сумской области

По данным следствия, 31 августа, около 20:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, россияне нанесли ракетный удар по колонне зерновозов, которые находились на пути "Сумы-Харьков" вблизи с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

В результате атаки оккупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей ранены . Также произошло возгорание одного грузового автомобиля и повреждение около 20-ти, — рассказали в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.

БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

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