Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Сумщину — есть погибшие и раненая

Российская армия 22 августа бомбила управляемыми авиационными бомбами Эсманскую громаду Шосткинского района Сумщины. Погибли двое мужчин, ранена женщина.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила авиационные бомбы на село в Сумской области, погибли двое гражданских мужчин и ранена женщина.
- Проводится досудебное расследование по факту нарушения международных правил ведения войны и умышленного убийства.
- Армия РФ совершает многочисленные преступления на территориях Украины, что вызывает серьезную обеспокоенность и требует соответствующих международных реакций.
Армия РФ сбросила бомбы на село в Сумской области
По данным следствия, 22 августа 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района два КАБа.
В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована, — сообщила Прокуратура Сумской области.
Расследование проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.
В Сумской области из-за российских обстрелов ранены шесть человек
21 августа враг нанес 320 ударов по Сумщине. В общей сложности 52 населенных пункта Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия. В результате обстрелов получили ранения 6 гражданских лиц.
Отмечается, что уничтожены 2 частных жилых дома, поврежден 1 многоквартирный дом, 25 частных жилых домов, здание предприятия, летняя кухня, трактор, пожарный автомобиль, объект гражданской инфраструктуры.
Также 7 легковых автомобилей, мотоцикл, хозяйственное сооружение, прицеп, опрыскиватель, кемпинг на колесах, газопровод, гаражи, летнюю кухню, хозяйственное сооружение, ЛЭП, башню мобильной связи, произошло возгорание лесного массива.
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