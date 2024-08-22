Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Сумщину — есть погибшие и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Сумщину — есть погибшие и раненая

Сумская областная прокуратура
КАБ
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Российская армия 22 августа бомбила управляемыми авиационными бомбами Эсманскую громаду Шосткинского района Сумщины. Погибли двое мужчин, ранена женщина.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила авиационные бомбы на село в Сумской области, погибли двое гражданских мужчин и ранена женщина.
  • Проводится досудебное расследование по факту нарушения международных правил ведения войны и умышленного убийства.
  • Армия РФ совершает многочисленные преступления на территориях Украины, что вызывает серьезную обеспокоенность и требует соответствующих международных реакций.

Армия РФ сбросила бомбы на село в Сумской области

По данным следствия, 22 августа 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района два КАБа.

В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована, — сообщила Прокуратура Сумской области.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

В Сумской области из-за российских обстрелов ранены шесть человек

21 августа враг нанес 320 ударов по Сумщине. В общей сложности 52 населенных пункта Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия. В результате обстрелов получили ранения 6 гражданских лиц.

Отмечается, что уничтожены 2 частных жилых дома, поврежден 1 многоквартирный дом, 25 частных жилых домов, здание предприятия, летняя кухня, трактор, пожарный автомобиль, объект гражданской инфраструктуры.

Также 7 легковых автомобилей, мотоцикл, хозяйственное сооружение, прицеп, опрыскиватель, кемпинг на колесах, газопровод, гаражи, летнюю кухню, хозяйственное сооружение, ЛЭП, башню мобильной связи, произошло возгорание лесного массива.

По данным фактам, следователями полиции начаты уголовные производства по статье 438 «Нарушения законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.

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