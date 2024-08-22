Авиация РФ сбросила 2 КАБа на Сумщину — есть погибшие и раненая

Армия РФ сбросила бомбы на село в Сумской области

По данным следствия, 22 августа 2024 около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской общины Шосткинского района два КАБа.

В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована, — сообщила Прокуратура Сумской области.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Поделиться

Расследование проводят следователи Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

В Сумской области из-за российских обстрелов ранены шесть человек

21 августа враг нанес 320 ударов по Сумщине. В общей сложности 52 населенных пункта Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия. В результате обстрелов получили ранения 6 гражданских лиц.

Отмечается, что уничтожены 2 частных жилых дома, поврежден 1 многоквартирный дом, 25 частных жилых домов, здание предприятия, летняя кухня, трактор, пожарный автомобиль, объект гражданской инфраструктуры.

Также 7 легковых автомобилей, мотоцикл, хозяйственное сооружение, прицеп, опрыскиватель, кемпинг на колесах, газопровод, гаражи, летнюю кухню, хозяйственное сооружение, ЛЭП, башню мобильной связи, произошло возгорание лесного массива.