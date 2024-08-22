Авіація РФ скинула 2 КАБи на Сумщину — є загиблі та поранена

Російська армія 22 серпня бомбила керованими авіаційними бомбами Есманську громаду Шосткинського району Сумщини. Загинуло двоє чоловіків, поранена жінка.
Головні тези:
- Російська авіація 22 серпня бомбила село на Сумщині, що призвело до загибелі двох цивільних чоловіків та поранення однієї жінки.
- Досудове розслідування розпочато за фактом порушення міжнародних правил ведення війни та умисного вбивства.
- Цей трагічний випадок є лише одним з численних злочинів, які вчиняють окупанти на територіях України.
Армія РФ скинула бомби на село на Сумщині
За даними слідства, 22 серпня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району два КАБи.
Унаслідок атаки окупантів загинуло двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована, — повідомила Прокуратура Сумської області.
Розслідування проводять слідчі Управління Служби безпеки України в Сумській області.
На Сумщині через російські обстріли поранено шестеро осіб
21 серпня ворог завдав 320 ударів по Сумщині. Загалом 52 населених пункти Сумської області піддавалися обстрілам з різних видів зброї. Внаслідок обстрілів отримали поранення 6 цивільних осіб.
Зазначається, що знищено 2 приватних житлових будинки, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 25 приватних житлових будинків, будівлю підприємства, літню кухню, трактор, пожежний автомобіль, об'єкт цивільної інфраструктури.
Також 7 легкових автомобілів, мотоцикл, господарчу споруду, причіп, оприскувач, кемпінг на колесах, газопровід, гаражі, літню кухню, господарчу споруду, ЛЕП, вежу мобільного зв'язку, сталося загоряння лісового масиву.
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