Россия атаковала ракетами Сумщину — есть пострадавшие

Российские войска под вечер 28 августа нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской области, в результате чего ранения получили три человека.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Сумщину ракетами, ранив три человека.
- Российские оккупационные силы применяют запрещенные методы ведения войны, нарушая международное право и ставя под угрозу жизни мирных жителей.
- Прокуратура Сумской области проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, чтобы привлечь виновных к ответственности за совершенные преступления.
РФ атаковала Сумщину
Предварительно установлено, что захватчики применили ракеты. Под удар попала Николаевская сельская община Сумского района.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
Правоохранители ведут досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Россия бомбила Сумщину
По информации представителей прокуратуры Сумской области, 26 августа армия РФ сбросила авиабомбы по частному жилищному сектору в регионе.
Погибла 54-летняя женщина. Ее мужчина ранен. Всего шесть человек пострадали из-за агрессии РФ.
25 августа 2024 года около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.
Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.
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