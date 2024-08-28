Россия атаковала ракетами Сумщину — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетами Сумщину — есть пострадавшие

Сумская областная прокуратура
Сумщина
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Российские войска под вечер 28 августа нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской области, в результате чего ранения получили три человека.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Сумщину ракетами, ранив три человека.
  • Российские оккупационные силы применяют запрещенные методы ведения войны, нарушая международное право и ставя под угрозу жизни мирных жителей.
  • Прокуратура Сумской области проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, чтобы привлечь виновных к ответственности за совершенные преступления.

РФ атаковала Сумщину

Предварительно установлено, что захватчики применили ракеты. Под удар попала Николаевская сельская община Сумского района.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

В результате вражеской атаки ранения получили пожилые супруги и 65-летний мужчина.

Правоохранители ведут досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия бомбила Сумщину

По информации представителей прокуратуры Сумской области, 26 августа армия РФ сбросила авиабомбы по частному жилищному сектору в регионе.

Погибла 54-летняя женщина. Ее мужчина ранен. Всего шесть человек пострадали из-за агрессии РФ.

25 августа 2024 года около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.

В результате атаки окупантов ранены 4 человека, повреждены по меньшей мере 12 дачных домов и 3 транспортных средства.

Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.

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