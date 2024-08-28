Россия атаковала ракетами Сумщину — есть пострадавшие

Российские войска под вечер 28 августа нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской области, в результате чего ранения получили три человека.

РФ атаковала Сумщину

Предварительно установлено, что захватчики применили ракеты. Под удар попала Николаевская сельская община Сумского района.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

В результате вражеской атаки ранения получили пожилые супруги и 65-летний мужчина. Поделиться

Правоохранители ведут досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия бомбила Сумщину

По информации представителей прокуратуры Сумской области, 26 августа армия РФ сбросила авиабомбы по частному жилищному сектору в регионе.

Погибла 54-летняя женщина. Ее мужчина ранен. Всего шесть человек пострадали из-за агрессии РФ.

25 августа 2024 года около 18:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил управляемую авиационную бомбу на один из дачных массивов г. Сумы.

В результате атаки окупантов ранены 4 человека, повреждены по меньшей мере 12 дачных домов и 3 транспортных средства. Поделиться

Еще два средства поражения попали в жилой квартал Бездрицкой территориальной громады Сумского района.