Росія атакувала ракетами Сумщину — є постраждалі

Російські війська надвечір 28 серпня завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумської області, унаслідок чого поранення дістали троє людей.
Головні тези:
- Російські війська завдали удару по Сумській області ракетами, призвівши до поранень громадян та руйнувань інфраструктури.
- Окупаційні сили РФ не вагаються застосовувати заборонені методи ведення війни, що має негативний вплив на мирне населення України.
- У результаті агресії РФ постраждали троє людей в Миколаївській сільській громаді Сумського району.
РФ атакувала Сумщину
Попередньо встановлено, що загарбники застосували ракети. Під удар потрапила Миколаївська сільська громада Сумського району.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
Правоохоронці ведуть досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Росія бомбила Сумщину
За інформацією представників прокуратури Сумської області, 26 серпня армія РФ скинула авіабомби по приватному житловому сектору в регіоні.
Загинула 54-річна жінка. Їі чоловік поранений. Всього шестеро осіб постраждали через агресію РФ.
25 серпня 2024 року близько 18:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув керовану авіаційну бомбу на один із дачних масивів м. Суми.
Іще два засоби ураження потрапили в житловий квартал Бездрицької територіальної громади Сумського району.
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