Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

1 сентября оккупанты РФ атаковали Украину дронами и ракетой "Искандер". Под ударом находились зерно и аграрный сектор.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.

БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Оккупанты дроном атаковали авто полицейских в Купянске

30 сентября в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских.

Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб.