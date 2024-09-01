Силы ПВО сбили 8 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

1 сентября оккупанты РФ атаковали Украину дронами и ракетой "Искандер". Под ударом находились зерно и аграрный сектор.
Главные тезисы
- Российские оккупанты произвели атаку на Украину с использованием баллистической ракеты “Искандер-М” и Shahed-131/136 дронов.
- Зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы успешно сбили 8 ударных БПЛА в различных областях Украины.
- В результате атаки российского FPV-дрона в Купянске трое полицейских получили ранения, один из них скончался от полученных травм.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ
Как отмечается, в целом противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать Shahed-131/136 из мыса Чауда — Крым.
БПЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты 8 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Оккупанты дроном атаковали авто полицейских в Купянске
30 сентября в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских.
Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб.
По данным НПУ, 44-летний капитан служил в органах внутренних дел около 20 лет. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину в гуманитарные миссии в одном из самых опасных районов Харьковской области.
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