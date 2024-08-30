Силы ПВО сбили 12 дронов во время ночной атаки РФ

Ночью 30 августа российские захватчики атаковали мирные украинские города и села, использовав для этого иранские "Шахеды" и баллистическую ракету "Искандер-М".
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 12 ударных дронов во время ночной атаки РФ.
- Еще 4 вражеских "шахеда" упали самостоятельно.
- Армия РФ совершила атаку на город Сумы, что привело к пожару и ранениям 9 человек.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 августа 2024 года армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска — РФ .
К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Украинским силам ПВО удалось успешно сбить 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Кроме того, сообщается, что еще четыре были локационно потеряны (упали самостоятельно).
Армия РФ снова атаковала Сумы
Сумская областная прокуратора сообщает о том, что в городе до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара после новой вражеской атаки.
Россия нанесла удар ночью 30 августа около 01:30.
Страна-агрессорка в который раз использовала запрещенные международным правом методы ведения войны и совершила атаку на предприятие в г. Сумы.
Кроме того, указано, что ночью и утром 30 августа российские захватчики совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Всего в регионе прогремело более 170 взрывов.
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