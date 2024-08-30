Силы ПВО сбили 12 дронов во время ночной атаки РФ

Ночью 30 августа российские захватчики атаковали мирные украинские города и села, использовав для этого иранские "Шахеды" и баллистическую ракету "Искандер-М".

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 августа 2024 года армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска — РФ .

К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Украинским силам ПВО удалось успешно сбить 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, сообщается, что еще четыре были локационно потеряны (упали самостоятельно).

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях. Вместе — к победе! — заявил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Армия РФ снова атаковала Сумы

Сумская областная прокуратора сообщает о том, что в городе до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара после новой вражеской атаки.

Россия нанесла удар ночью 30 августа около 01:30.

Страна-агрессорка в который раз использовала запрещенные международным правом методы ведения войны и совершила атаку на предприятие в г. Сумы.

В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что ночью и утром 30 августа российские захватчики совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.