Силы обороны Украины уничтожили более 100 единиц техники армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины уничтожили более 100 единиц техники армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По состоянию на утро 30 августа ситуация на фронте остается напряженной, однако украинские защитники продолжают успешно уничтожать силы российских захватчиков. За прошедшие сутки было ликвидировано 1200 солдат РФ.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ составляют более 613 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, интенсивные бои происходят на разных направлениях.
  • Армия РФ продолжает наносить ракетные удары, обстреливает позиции украинских войск и гражданское население.

Потери армии РФ по состоянию на 30 августа 2024 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 613 590 (+1 200) человек,

  • танков — 8 574 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 722 (+23) ед,

  • артиллерийских систем — 17 572 (+23) ед,

  • РСЗО — 1 175 (+1) ед,

  • средств ПВО — 940 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 453 (+84) ед,

  • крылатых ракет — 2 556 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 763 (+57) ед,

  • специальной техники — 2 967 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 29-30 августа

За прошедшие сутки на фронте произошло 156 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Армия РФ нанесла 3 ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных удара, сбросив 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе и осуществила около трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

  • На Купянском направлении произошло 24 боевых столкновения;

  • На Лиманском направлении зафиксировано 20 атак со стороны российских захватчиков;

  • На Северском направлении противник 7 раз пытался прорваться вперед, однако Силы обороны его остановили;

  • На Краматорском направлении в течение суток произошло 8 боевых столкновений;

  • На Торецком направлении враг атаковал позиции украинских войск 13 раз;

  • На Покровском направлении сохраняется сложнейшая ситуация, ведь там враг провел 40 штурмов;

  • На Кураховском направлении сообщают о 30 боевых столкновениях;

  • На Времивском направлении армия РФ атаковала 14 раз;

  • На Ореховском направлении Силы обороны Украины отразили 3 атаки противника;

  • На Приднепровском направлении россияне пытались совершить атаку один раз.

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