Сили оборони України знищили понад 100 одиниць техніки армії РФ протягом доби

Станом на ранок 30 серпня ситуація на фронті залишається напруженою, однак українські захисники продовжують успішно нищити сили російських загарбників. Протягом минулої доби було ліквідовано 1200 солдатів РФ.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати армії РФ складають понад 613 тисяч осіб з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, інтенсивні бої відбуваються на різних напрямках.
- Армія РФ продовжує наносити ракетні удари, обстрілює позиції українських військ й цивільне населення.
Втрати армії РФ станом на 30 серпня 2024 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 613 590 (+1 200) осіб,
танків — 8 574 (+3) од,
бойових броньованих машин — 16 722 (+23) од,
артилерійських систем — 17 572 (+23) од,
РСЗВ — 1 175 (+1) од,
засобів ППО — 940 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 453 (+84) од,
крилатих ракет — 2 556 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 763 (+57) од,
спеціальної техніки — 2 967 (+2) од.
Ситуація на фронті 29-30 серпня
Протягом минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими окупантами.
Армія РФ завдала 3 ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснила близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Куп’янському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення;
На Лиманському напрямку зафіксовано 20 атак з боку російських загарбників;
На Сіверському напрямку противник 7 разів намагався прорватися вперед, однак Сили оборони України його зупинили;
На Краматорському напрямку протягом доби відбулося 8 бойових зіткнень;
На Торецькому напрямку ворог атакував позиції українських військ 13 разів;
На Покровському напрямку зберігається найскладніша ситуація, адже там ворог провів 40 штурмів;
На Курахівському напрямку повідомляють про 30 бойових зіткнень;
На Времівському напрямку армія РФ атакувала 14 разів;
На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника;
На Придніпровському напрямку росіяни намагалися здійснити атаку один раз.
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