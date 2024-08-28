Ви отримаєте Третю світову. Трамп злякався Курської операції ЗСУ

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, контрнаступ українських сил у Курській області РФ може перерости у Третю світову війну.
Головні тези:
- Дональд Трамп висловив обурення на тлі Курської операції ЗСУ та почав лякати світ Третьою світовою.
- Відомо, що Збройні сили України взяли у полон близько 600 російських солдатів у Курській області.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про взяття під контроль понад 100 населених пунктів РФ.
Як Трамп коментує прорив ЗСУ на Курщину
З гучним прогнозом з цього приводу республіканець виступив перед Асоціацією Національної гвардії США в Детройті.
Він вкотре публічно назвав себе єдиним політиком, який нібито може закінчити війну РФ проти України, а також запобігти "Третій світовій війні".
Ба більше, Трамп почав розмірковувати "прорив у Росії", цілком можливо, маючи на увазі контрнаступ Збройних сил України на територію Курської області.
Кандидат у президенти США публічно пообіцяв, що війна РФ проти України закінчиться тоді, коли він повернеться у Білий дім.
Солдати РФ масово здаються в полон ЗСУ у Курській області
Про це 27 серпня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Він офіційно підтвердив, що за час Курської операції українські воїни взяла у полон 594 російських солдатів.
Окрім того, наголошується, під контролем ЗСУ станом на 27 серпня перебуває понад 100 населених пунктів раїни-агресорки. Про це Сирський розповів під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".
За словами Сирського, близько 30 тисяч російських окупантів вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає.
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