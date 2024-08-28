Ви отримаєте Третю світову. Трамп злякався Курської операції ЗСУ

На переконання кандидата у президенти США Дональда Трампа, контрнаступ українських сил у Курській області РФ може перерости у Третю світову війну.

Як Трамп коментує прорив ЗСУ на Курщину

З гучним прогнозом з цього приводу республіканець виступив перед Асоціацією Національної гвардії США в Детройті.

Він вкотре публічно назвав себе єдиним політиком, який нібито може закінчити війну РФ проти України, а також запобігти "Третій світовій війні".

Ба більше, Трамп почав розмірковувати "прорив у Росії", цілком можливо, маючи на увазі контрнаступ Збройних сил України на територію Курської області.

Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну, — почав стверджувати республіканець. Поширити

Кандидат у президенти США публічно пообіцяв, що війна РФ проти України закінчиться тоді, коли він повернеться у Білий дім.

Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Солдати РФ масово здаються в полон ЗСУ у Курській області

Про це 27 серпня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він офіційно підтвердив, що за час Курської операції українські воїни взяла у полон 594 російських солдатів.

Окрім того, наголошується, під контролем ЗСУ станом на 27 серпня перебуває понад 100 населених пунктів раїни-агресорки. Про це Сирський розповів під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

Станом на сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території — це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, близько 30 тисяч російських окупантів вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає.