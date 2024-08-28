Вы получите Третью мировую. Трамп испугался Курской операции ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации

Вы получите Третью мировую. Трамп испугался Курской операции ВСУ

Трамп
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Источник:  online.ua

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, контрнаступление украинских сил в Курской области РФ может перерасти в Третью мировую войну.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил негодование на фоне Курской операции ВСУ и начал пугать мир Третьей мировой.
  • Известно, что Вооруженные силы Украины взяли в плен около 600 российских солдат в Курской области.
  • Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о взятии под контроль более 100 населённых пунктов РФ.

Как Трамп комментирует прорыв ВСУ на Курщину

С громким прогнозом на этот счет республиканец выступил перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте.

Он еще раз публично назвал себя единственным политиком, который якобы может закончить войну РФ против Украины, а также предотвратить "Третью мировую войну".

Более того, Трамп начал размышлять о "прорыве в России", вполне возможно, имея в виду контрнаступление Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.

Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну, — начал утверждать республиканец.

Кандидат в президенты США публично пообещал, что война РФ против Украины закончится, когда он вернется в Белый дом.

Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет, вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

Солдаты РФ массово сдаются в плен ВСУ в Курской области

Об этом 27 августа сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Он официально подтвердил, что за время Курской операции украинские воины взяли в плен 594 российских солдат.

Кроме того, указано, под контролем ВСУ на 27 августа находится более 100 населенных пунктов страны-агрессорки. Об этом Сырский рассказал во время Форума "Украина-2024. Независимость".

На сегодняшний день нами взято под контроль 1294 кв км территории — это 100 населенных пунктов… Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодняшний день на этом направлении в плен взяты 594 военнослужащих ВС РФ.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, около 30 тысяч российских окупантов уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет.

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