Вы получите Третью мировую. Трамп испугался Курской операции ВСУ

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, контрнаступление украинских сил в Курской области РФ может перерасти в Третью мировую войну.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил негодование на фоне Курской операции ВСУ и начал пугать мир Третьей мировой.
- Известно, что Вооруженные силы Украины взяли в плен около 600 российских солдат в Курской области.
- Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о взятии под контроль более 100 населённых пунктов РФ.
Как Трамп комментирует прорыв ВСУ на Курщину
С громким прогнозом на этот счет республиканец выступил перед Ассоциацией Национальной гвардии США в Детройте.
Он еще раз публично назвал себя единственным политиком, который якобы может закончить войну РФ против Украины, а также предотвратить "Третью мировую войну".
Более того, Трамп начал размышлять о "прорыве в России", вполне возможно, имея в виду контрнаступление Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.
Кандидат в президенты США публично пообещал, что война РФ против Украины закончится, когда он вернется в Белый дом.
Солдаты РФ массово сдаются в плен ВСУ в Курской области
Об этом 27 августа сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Он официально подтвердил, что за время Курской операции украинские воины взяли в плен 594 российских солдат.
Кроме того, указано, под контролем ВСУ на 27 августа находится более 100 населенных пунктов страны-агрессорки. Об этом Сырский рассказал во время Форума "Украина-2024. Независимость".
По словам Сырского, около 30 тысяч российских окупантов уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет.
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