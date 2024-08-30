Сили ППО збили 12 дронів під час нічної атаки РФ

Уночі 30 серпня російські загарбники вкотре атакували мирні українські міста та села, використавши для цього іранські “Шахеди" та балістичну ракету "Іскандер-М".
Головні тези:
- Сили ППО збили 12 ударних дронів під час нічної атаки РФ.
- Ще 4 ворожі “шахеди” упали самостійно.
- Армія РФ здійснила атаку на місто Суми, що призвело до пожежі та поранень 9 осіб.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 30 серпня 2024 року армія РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська — РФ.
До повітряного бою була залучена авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Українським силам ППО вдалося успішно збити 12 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.
Окрім того, наголошується, що ще чотири були локаційно втрачені (упали самостійно).
Армія РФ знову атакувала Суми
Сумська обласна прокуратора повідомляє про те, що у місті досі триває ліквідація наслідків пожежі після нової ворожої атаки.
Росія завдала удару вночі 30 серпня близько 01:30.
Країна-агресорка вкотре використала заборонені міжнародним правом методи ведення війни й здійснила атаку на підприємство в м. Суми.
Окрім того, наголошується уночі та зранку 30 серпня російські загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
Загалом у регіоні прогриміло понад 170 вибухів.
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