Сили ППО збили 12 дронів під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 12 дронів під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Уночі 30 серпня російські загарбники вкотре атакували мирні українські міста та села, використавши для цього іранські “Шахеди" та балістичну ракету "Іскандер-М".

Головні тези:

  • Сили ППО збили 12 ударних дронів під час нічної атаки РФ.
  • Ще 4 ворожі “шахеди” упали самостійно.
  • Армія РФ здійснила атаку на місто Суми, що призвело до пожежі та поранень 9 осіб.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 30 серпня 2024 року армія РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська — РФ.

До повітряного бою була залучена авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Українським силам ППО вдалося успішно збити 12 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Окрім того, наголошується, що ще чотири були локаційно втрачені (упали самостійно).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Разом — до перемоги! — заявив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук

Фото: facebook.com/kpszsu

Армія РФ знову атакувала Суми

Сумська обласна прокуратора повідомляє про те, що у місті досі триває ліквідація наслідків пожежі після нової ворожої атаки.

Росія завдала удару вночі 30 серпня близько 01:30.

Країна-агресорка вкотре використала заборонені міжнародним правом методи ведення війни й здійснила атаку на підприємство в м. Суми.

Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується уночі та зранку 30 серпня російські загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Загалом у регіоні прогриміло понад 170 вибухів.

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