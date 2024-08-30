Армія РФ атакувала підприємство у Сумах — є поранені

Уночі 30 серпня російські загарбники вкотре атакували місто Суми, поранивши щонайменше 9 мирних мешканців.
Головні тези:
- Російська армія завдала авіаудару по підприємству у Сумах, поранено 9 мирних мешканців.
- Після атаки ворога проводиться досудове розслідування через порушення законів війни окупантами.
- 30 серпня російські загарбники здійснили 25 обстрілів населених пунктів Сумської області.
Атака РФ на Суми — що наразі відомо
Як повідомляє Сумська обласна прокуратора, станом на ранок 30 серпня триває ліквідація наслідків пожежі після російського удару.
Окрім того, наголошується, що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Ситуація на Сумщині — останні подробиці
Як повідомляє місцева влада, уночі та зранку 30 серпня російські загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.
Окрім того, вказано, що було зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Шалигинська, Новослобідська, Глухівська, Краснопільська, Середино-Будська громади.
Есманьська громада: ворог бив з міномета (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), ствольної артилерії (25 кулеметних черг).
Білопільська громада: мінометний обстріл (13 вибухів).
Сумська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
Глухівська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (6 вибухів).
Краснопільська громада: росіяни вели артилерійський обстріл (8 вибухів) та здійснили скид з БПЛА вибухових пристроїв (3 вибухи).
Дружбівська громада: мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський обстріл (12 вибухів).
Шалигинська громада: ворог обстріляв громаду зі стрілецької зброї (40 кулеметних черг).
Новослобідська: удар FPV-дроном (1 вибух).
Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і атакували громаду FPV — дроном (1 вибух).
Свеська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-