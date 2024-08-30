Армія РФ атакувала підприємство у Сумах — є поранені

Атака РФ на Суми — що наразі відомо

Як повідомляє Сумська обласна прокуратора, станом на ранок 30 серпня триває ліквідація наслідків пожежі після російського удару.

30 серпня близько 01:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в м. Суми. Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що за цим фактом проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Прокурори з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Ситуація на Сумщині — останні подробиці

Як повідомляє місцева влада, уночі та зранку 30 серпня російські загарбники здійснили 25 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Окрім того, вказано, що було зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Шалигинська, Новослобідська, Глухівська, Краснопільська, Середино-Будська громади.