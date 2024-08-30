Армия РФ атаковала предприятие в Сумах — есть раненые

Ночью 30 августа российские захватчики в очередной раз атаковали город Сумы, ранив не менее 9 мирных жителей.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла авиаудар по предприятию в Сумах, ранены 9 мирных жителей.
- После атаки врага проводится досудебное расследование из-за нарушения законов войны оккупантами.
- 30 августа российские захватчики совершили 25 обстрелов населенных пунктов Сумской области.
Атака РФ на Сумы — что известно
Как сообщает Сумская областная прокуратор, по состоянию на утро 30 августа продолжается ликвидация последствий пожара после российского удара.
Кроме того, указано, что по данному факту проводятся досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Прокуроры с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов.
Ситуация на Сумщине — последние подробности
Как сообщают местные власти, ночью и утром 30 августа российские захватчики совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Кроме того, указано, что был зафиксирован 171 взрыв. Под обстрел врага попали Сумская, Белопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская, Шалыгинская, Новослободская, Глуховская, Краснопольская, Середино-Будская общины.
Эсманьская община: враг бил из миномета (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), ствольной артиллерии (25 пулеметных очередей).
Белопольская община: минометный обстрел (13 взрывов).
Сумская община: враг совершил пуск авиабомб КАБ (1 взрыв).
Глуховская община: россияне совершили пуск авиабомб КАБ (6 взрывов).
Краснопольская община: россияне вели артиллерийский обстрел (8 взрывов) и совершили сброс с БПЛА взрывных устройств (3 взрыва).
Дружбовская община: минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (12 взрывов).
Шалыгинская община: враг обстрелял общину из стрелкового оружия (40 пулеметных очередей).
Новослободская: удар FPV-дроном (1 взрыв).
Зноб-новгородская община: минометный обстрел (3 взрыва).
Середино-будская община: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов) и атаковали общину FPV — дроном (1 взрыв).
Свеская община: пуск авиабомб КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).
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