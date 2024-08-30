Армия РФ атаковала предприятие в Сумах — есть раненые

Ночью 30 августа российские захватчики в очередной раз атаковали город Сумы, ранив не менее 9 мирных жителей.

Атака РФ на Сумы — что известно

Как сообщает Сумская областная прокуратор, по состоянию на утро 30 августа продолжается ликвидация последствий пожара после российского удара.

30 августа около 01:30 ночи, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес авиаудар по предприятию в г. Сумы. В результате атаки оккупантов ранены, по предварительным данным, 9 человек. В настоящее время идет ликвидация последствий пожара, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что по данному факту проводятся досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Прокуроры с другими стражами порядка документируют последствия обстрелов.

Ситуация на Сумщине — последние подробности

Как сообщают местные власти, ночью и утром 30 августа российские захватчики совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Кроме того, указано, что был зафиксирован 171 взрыв. Под обстрел врага попали Сумская, Белопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свеская, Дружбовская, Шалыгинская, Новослободская, Глуховская, Краснопольская, Середино-Будская общины.