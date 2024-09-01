Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

1 вересня окупанти РФ атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер". Під ударом знаходились зерно та аграрний сектор.

Головні тези:

  • Під час атаки РФ на Україну 1 вересня було збито 8 ударних БПЛА у межах п'яти областей.
  • Окупанти здійснювали удар по українському зерну та аграрному сектору, особливо активно на Миколаївщині та Сумщині.
  • Деталі атаки розкрили Повітряні Сили, які використали зенітні ракетні війська та засоби радіоелектронної боротьби для збиття БПЛА.
  • Унаслідок атаки дроном в місті Куп'янськ загинув поліцейський, який служив у НПУ близько 20 років.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп’янську

30 вересня в місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських.

Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, один з них загинув.

За даними НПУ, 44-річний капітан служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.

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