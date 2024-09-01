Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

1 вересня окупанти РФ атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер". Під ударом знаходились зерно та аграрний сектор.
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну 1 вересня було збито 8 ударних БПЛА у межах п'яти областей.
- Окупанти здійснювали удар по українському зерну та аграрному сектору, особливо активно на Миколаївщині та Сумщині.
- Деталі атаки розкрили Повітряні Сили, які використали зенітні ракетні війська та засоби радіоелектронної боротьби для збиття БПЛА.
- Унаслідок атаки дроном в місті Куп'янськ загинув поліцейський, який служив у НПУ близько 20 років.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ
Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.
БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп’янську
30 вересня в місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських.
Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, один з них загинув.
За даними НПУ, 44-річний капітан служив в органах внутрішніх справ близько 20 років. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до гуманітарних місій в одному з найнебезпечніших районів Харківської області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-