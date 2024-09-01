Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

1 вересня окупанти РФ атакували Україну дронами та ракетою "Іскандер". Під ударом знаходились зерно та аграрний сектор.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп’янську

30 вересня в місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських.

Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, один з них загинув.