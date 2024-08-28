Ефективність української ППО зросла до 90-95%. Експерт назвав головну причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Ефективність української ППО зросла до 90-95%. Експерт назвав головну причину

F-16
Джерело:  Київ24

Експерт з питань розвитку авіаційного сектору Богдан Долінце звертає увагу на те, що саме постачання Україні західних винищувачів F-16 призвело до того, що ефективність української ППО зросла до 90-95%.

Головні тези:

  • Ефективність української ППО зросла приблизно на 10-15% саме завдяки західним винищувачам.
  • Українська ППО демонструє одні з найкращих показників у світі.
  • Заходи з модернізації систем радіоелектронної боротьби на українських F-16 підвищать їхню ефективність.

F-16 суттєво посилили захисти українського неба

За словами фахівця, вказані західні винищувачі призначені для знищення повітряних саме дозвукових цілей. Це означає, що вони не можуть знищувати балістику.

Попри це, авіація бере активну участь у знищенні російських ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" та крилатих ракет, які летять на швидкості 350-500 км на годину.

Ми можемо порівняти ефективність знищення таких типів цілей в порівнянні, наприклад, з тим, що було два місяці тому. Ми бачимо за атаками, наприклад, 26 серпня (коли була потужна масована, добре продумана ворогом комбінована атака), відсоток знищення ударних дронів типу "Шахед" склав 90%, щодо знищення крилатих ракет, в основному це Х101, — майже 95%. Це є дуже високим показником.

Як зазначає Богдан Долінце, де-факто ефективність української ППО зросла приблизно на 10-15% саме завдяки західним винищувачам.

Що важливо розуміти, це десятки врятованих життів мирних українців щоденно.

Українська ППО демонструє вражаючі результати роботи

За словами експерта, станом на сьогодні українська ППО змогла досягти найвищих показників у світі, які в принципі жодна з систем протиповітряної оборони не готова гарантувати на своїй території.

Що також важливо розуміти, на борту F-16 встановлено бортову гармату крупнокаліберну, якою можна знищувати безпілотники.

Богдан Долінце звертає увагу на те, що для знищення дрона використовувати ракету типу повітря-повітря не є дуже доцільним, тому що вартість ракети може складати близько 100-150 тис. доларів, що в 2-3 рази дорожче дрона.

Окрім того, фахівець озвучив своє припущення з приводу того, як саме могли бути модернізовані американцями систем РЕБ для українських F-16.

Цілком можливо, що було оновлено програмне забезпечення з урахуванням нових засобів озброєння ворога.

Для підвищення ефективності систем радіоелектронної боротьби, треба здійснювати їх доналаштування шляхом оновлення відповідного програмного забезпечення з огляду на зібрану інформацію щодо реальної російської зброї, роботи системи "свій-чужий", — сказав Долінце.

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