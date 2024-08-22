За інформацією главреда Defence Express Олега Каткова, внаслідок ударів України по російському аеродрому "Саваслейка" могло бути знищено від 25 до 50% від всіх дислокованих там винищувачів окупаційної армії РФ МіГ.

Що відомо про знищення авіації армії РФ на аеродромі “Саваслейка”

Відносно кількості пошкоджених літаків, то українські видання, посилаючись на власні джерела, називали доволі серйозні цифри. Тому що, можливо, мова йде про те, що пошкоджено до шести МіГ-31. Це дуже серйозна цифра, тому що, за оптимістичними оцінками, у РФ приблизно 24 МіГ-31К. І якщо один знищений – це вже супер, а ще пошкоджено 6, то мова йде про 25% таких машин. А враховуючи, що за більш реалістичною оцінкою, їх там взагалі 12, тобто одна ескадрилья, то це вже 50%. І це дуже-дуже серйозні втрати, - зазначає Катков. Поширити

Літаки РФ на аеродромі “Саваслейка”

За його словами, він проанілізував всі попередження про загрози, які були оприлюднені Повітряними силами ЗСУ щодо злету винищувачів окупаційної армії РФ з аеродрому "Саваслейка".

За його словами, вже досить тривалий час не надходило повідомлень про загрози атак МіГ-31К.

Тобто десь, можливо, щось якось та співпало. Будемо сподіватись, що там мова йде не про те, що літаки уражені і вони зможуть у короткій перспективі бути полагоджені. Тобто результат приголомшливий, якщо дійсно мова йде про знищений повністю МіГ-31К, про можливість ураження ще 6 машин. Тоді це асторономічний успіх, - пояснює Катков. Поширити

Він зазначив, що МіГ-31 вже не виробляється Російською Федерацією, тобто будь яка втрата цієї машини незворотня.

Що відомо про критичність втрати РФ винищувачів МіГ-31

Машина дуже специфічна, стара. В неї специфічне паливо – тільки для неї. Доволі розповсюджена проблема-хвороба, яка не була вилікувана у Міг-31, – це їхні двигуни, які регулярно горять. Прямо в польоті. І для розуміння, відпрацювання посадки на одному працюючому двигуні, а інший-який палає, - це стандартна вправа, якій починають вчитися пілоти одразу з опануванням цього літака. Десь раз на рік в поточних умовах у РФ втрачають МіГ-31 - не 31К, а інші в них є – перехоплювачі. І один на рік вони втрачають через пожежу двигунів. Тобто двигун починає горіти і машина не дотягує до аеродрому, - наголошує Катков. Поширити

Щодо Міг-31К він зазначив, що це конверсія якраз під носій "Кинжалу" і після відповідного пристосування до ракет латак вже не може виконувати будь-які інші завдання.