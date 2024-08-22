За інформацією главреда Defence Express Олега Каткова, внаслідок ударів України по російському аеродрому "Саваслейка" могло бути знищено від 25 до 50% від всіх дислокованих там винищувачів окупаційної армії РФ МіГ.
Головні тези:
- Удари ЗСУ по аеродрому "Саваслейка" могли ви знищити до половини винищувачів МіГ, що може становити від 25 до 50% від усіх дислокованих там літаків РФ.
- У репортажі зазначено, що можливо було пошкоджено до шести МіГ-31, що є серйозним втратами для РФ, оскільки цей тип літаків вже не виробляється.
- Міг-31 має специфічні проблеми з двигунами, які регулярно спалахують у польоті, що може викликати серйозні аварії та втрати.
- Можливість втрати Міг-31К, який адаптований для несення "Кинжалу", може бути великою втратою для РФ у військовій стратегії та ефективності.
- Після конверсії літака МіГ у 31К виникають складності зі зворотнім переходом через втрату деякого обладнання, що впливає на його можливості та функціональність.
Що відомо про знищення авіації армії РФ на аеродромі “Саваслейка”
За його словами, він проанілізував всі попередження про загрози, які були оприлюднені Повітряними силами ЗСУ щодо злету винищувачів окупаційної армії РФ з аеродрому "Саваслейка".
За його словами, вже досить тривалий час не надходило повідомлень про загрози атак МіГ-31К.
Він зазначив, що МіГ-31 вже не виробляється Російською Федерацією, тобто будь яка втрата цієї машини незворотня.
Що відомо про критичність втрати РФ винищувачів МіГ-31
Щодо Міг-31К він зазначив, що це конверсія якраз під носій "Кинжалу" і після відповідного пристосування до ракет латак вже не може виконувати будь-які інші завдання.
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