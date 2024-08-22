По информации главреда Defence Express Олега Каткова, в результате ударов Украины по российскому аэродрому "Саваслейка" могло быть уничтожено от 25 до 50% всех дислоцированных там истребителей оккупационной армии РФ МиГ.
Главные тезисы
- Удары ВСУ по аэродрому “Саваслейка” могли уничтожить до половины истребителей МиГ, включая до шести МиГ-31.
- Потеря МиГ-31К, предназначенного для несения “Кинжала”, может серьезно ударить по военной стратегии России.
- МиГ-31 имеет проблемы с двигателями, которые регулярно горят в полете, что приводит к серьезным авариям и потерям.
- Конверсия самолета МиГ в 31К приводит к сложностям с обратным переходом из-за потери части оборудования, влияющего на его возможности и функциональность.
- Уничтожение истребителей МиГ на аэродроме “Саваслейка” может повлиять на боеспособность российской авиации и ее возможности в военных действиях.
Что известно об уничтожении авиации армии РФ на аэродроме "Саваслейка"
По его словам, он проанизировал все предупреждения об угрозах, обнародованных Воздушными силами ВСУ по взлету истребителей оккупационной армии РФ с аэродрома "Саваслейка".
По его словам, уже достаточно продолжительное время не поступало сообщений об угрозах атак МиГ-31К.
Он отметил, что МиГ-31 уже не производится Российской Федерацией, то есть любая потеря этой машины необратима.
Что известно о критичности потери РФ истребителей МиГ-31
По Миг-31К он отметил, что это конверсия как раз под носитель "Кинжала" и после соответствующего приспособления к ракетам заплаток уже не может выполнять какие-либо другие задачи.
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