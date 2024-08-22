По информации главреда Defence Express Олега Каткова, в результате ударов Украины по российскому аэродрому "Саваслейка" могло быть уничтожено от 25 до 50% всех дислоцированных там истребителей оккупационной армии РФ МиГ.

Что известно об уничтожении авиации армии РФ на аэродроме "Саваслейка"

Относительно количества поврежденных самолетов, то украинские издания, ссылаясь на собственные источники, называли достаточно серьезные цифры. Потому что возможно речь идет о том, что повреждено до шести МиГ-31. Это очень серьезная цифра, потому что, по оптимистическим оценкам, у РФ примерно 24 МиГ-31К. И если один уничтожен – это уже супер, а еще повреждено 6, то речь идет о 25% таких машин. А учитывая, что по более реалистичной оценке, их там вообще 12, то есть одна эскадрилья, это уже 50%. И это очень серьезные потери, - отмечает Катков. Поделиться

Самолеты РФ на аэродроме "Саваслейка"

По его словам, он проанизировал все предупреждения об угрозах, обнародованных Воздушными силами ВСУ по взлету истребителей оккупационной армии РФ с аэродрома "Саваслейка".

По его словам, уже достаточно продолжительное время не поступало сообщений об угрозах атак МиГ-31К.

То есть где-то, возможно, что-то и совпало. Будем надеяться, что речь идет не о том, что самолеты поражены и они смогут в короткой перспективе быть починены. То есть результат ошеломляющий, если действительно речь идет об уничтоженном полностью МиГ-31К, о возможности поражения еще 6 машин. Тогда это асторономический успех, – объясняет Катков. Поделиться

Он отметил, что МиГ-31 уже не производится Российской Федерацией, то есть любая потеря этой машины необратима.

Что известно о критичности потери РФ истребителей МиГ-31

Машина очень специфическая, старая. У нее специфическое топливо – только для нее. Довольно распространенная проблема-болезнь, которая не была вылечена в Миг-31, – это их двигатели, которые регулярно горят. Прямо в полете. И для понимания, отработки посадки на одном работающем двигателе, а другой пылающий, - это стандартное упражнение, которому начинают учиться пилоты сразу с овладением этим самолетом. Где-то раз в год в текущих условиях в РФ теряют МиГ-31 – не 31К, а другие у них есть – перехватчики. И один в год они теряют из-за пожара двигателей. То есть двигатель начинает гореть и машина не дотягивает до аэродрома, – подчеркивает Катков. Поделиться

По Миг-31К он отметил, что это конверсия как раз под носитель "Кинжала" и после соответствующего приспособления к ракетам заплаток уже не может выполнять какие-либо другие задачи.