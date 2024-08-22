Удары ВСУ по аэродрому "Саваслейка" могли уничтожить до половины истребителей МиГ
Категория
Украина
Дата публикации

Удары ВСУ по аэродрому "Саваслейка" могли уничтожить до половины истребителей МиГ

Аэродром Саваслейка
Читати українською
Источник:  NV

По информации главреда Defence Express Олега Каткова, в результате ударов Украины по российскому аэродрому "Саваслейка" могло быть уничтожено от 25 до 50% всех дислоцированных там истребителей оккупационной армии РФ МиГ.

Главные тезисы

  • Удары ВСУ по аэродрому “Саваслейка” могли уничтожить до половины истребителей МиГ, включая до шести МиГ-31.
  • Потеря МиГ-31К, предназначенного для несения “Кинжала”, может серьезно ударить по военной стратегии России.
  • МиГ-31 имеет проблемы с двигателями, которые регулярно горят в полете, что приводит к серьезным авариям и потерям.
  • Конверсия самолета МиГ в 31К приводит к сложностям с обратным переходом из-за потери части оборудования, влияющего на его возможности и функциональность.
  • Уничтожение истребителей МиГ на аэродроме “Саваслейка” может повлиять на боеспособность российской авиации и ее возможности в военных действиях.

Что известно об уничтожении авиации армии РФ на аэродроме "Саваслейка"

Относительно количества поврежденных самолетов, то украинские издания, ссылаясь на собственные источники, называли достаточно серьезные цифры. Потому что возможно речь идет о том, что повреждено до шести МиГ-31. Это очень серьезная цифра, потому что, по оптимистическим оценкам, у РФ примерно 24 МиГ-31К. И если один уничтожен – это уже супер, а еще повреждено 6, то речь идет о 25% таких машин. А учитывая, что по более реалистичной оценке, их там вообще 12, то есть одна эскадрилья, это уже 50%. И это очень серьезные потери, - отмечает Катков.

Украина могла поразить до половины истребителей МиГ на аэродроме "Саваслейка"
Самолеты РФ на аэродроме "Саваслейка"

По его словам, он проанизировал все предупреждения об угрозах, обнародованных Воздушными силами ВСУ по взлету истребителей оккупационной армии РФ с аэродрома "Саваслейка".

По его словам, уже достаточно продолжительное время не поступало сообщений об угрозах атак МиГ-31К.

То есть где-то, возможно, что-то и совпало. Будем надеяться, что речь идет не о том, что самолеты поражены и они смогут в короткой перспективе быть починены. То есть результат ошеломляющий, если действительно речь идет об уничтоженном полностью МиГ-31К, о возможности поражения еще 6 машин. Тогда это асторономический успех, – объясняет Катков.

Он отметил, что МиГ-31 уже не производится Российской Федерацией, то есть любая потеря этой машины необратима.

Что известно о критичности потери РФ истребителей МиГ-31

Машина очень специфическая, старая. У нее специфическое топливо – только для нее. Довольно распространенная проблема-болезнь, которая не была вылечена в Миг-31, – это их двигатели, которые регулярно горят. Прямо в полете. И для понимания, отработки посадки на одном работающем двигателе, а другой пылающий, - это стандартное упражнение, которому начинают учиться пилоты сразу с овладением этим самолетом. Где-то раз в год в текущих условиях в РФ теряют МиГ-31 – не 31К, а другие у них есть – перехватчики. И один в год они теряют из-за пожара двигателей. То есть двигатель начинает гореть и машина не дотягивает до аэродрома, – подчеркивает Катков.

По Миг-31К он отметил, что это конверсия как раз под носитель "Кинжала" и после соответствующего приспособления к ракетам заплаток уже не может выполнять какие-либо другие задачи.

По имеющейся информации, во время работ над 31К, скорее всего из-за вопросов грузоподъемности этой машины, снимается часть бортового радиолокационного оснащения, включая радиолокационную станцию, и снимаются даже пилоны и крепления для них, чтобы облегчить машину, чтобы она могла поднять и разогнать "Кинжал". Обратный путь после переработки самолета МиГ в 31К почти невозможен, – отметил аналитик.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ — видео
Дроны атаковали аэродром в Волгоградской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На аэродроме в Волгоградской области РФ возникли пожары после атаки дронов — фото
На аэродроме в Волгоградской области РФ возникли пожары после атаки дронов — фото
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники
Силы обороны Украины поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме РФ "Мариновка" — источники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?