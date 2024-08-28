Эффективность украинской ПВО выросла до 90-95%. Эксперт назвал главную причину

Эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце обращает внимание на то, что именно передача Украины западных истребителей F-16 привела к тому, что эффективность украинской ПВО возросла до 90-95%.

F-16 существенно усилили защиту украинского неба

По словам специалиста, указанные западные истребители предназначены для уничтожения воздушных именно дозвуковых целей. Это значит, что они не могут уничтожать баллистику.

Несмотря на это, авиация активно участвует в уничтожении российских ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" и крылатых ракет, летящих на скорости 350-500 км в час.

Мы можем сравнить эффективность уничтожения таких типов целей в сравнении, например, с тем, что было два месяца назад. Мы видим по атакам, например, 26 августа (когда была мощная массированная, хорошо продуманная врагом комбинированная атака), процент уничтожения ударных дронов типа "Шахед" составил 90% относительно уничтожения крылатых ракет, в основном это Х101 — почти 95%. Это очень высокий показатель. Поделиться

Как отмечает Богдан Долинце, де-факто эффективность украинской ПВО выросла примерно на 10-15% именно благодаря западным истребителям.

Что важно понимать, это десятки спасенных жизней мирных украинцев ежедневно.

Украинская ПВО демонстрирует впечатляющие результаты работы

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день украинская ПВО смогла достичь самых высоких показателей в мире, которые в принципе ни одна из систем противовоздушной обороны не готова гарантировать на своей территории.

Что также важно понимать, на борту F-16 установлена бортовая пушка крупнокалиберная, которой можно уничтожать беспилотники.

Богдан Долинце обращает внимание на то, что для уничтожения дрона использовать ракету типа воздух-воздух не очень целесообразно, потому что стоимость ракеты может составлять около 100-150 тыс. долларов, что в 2-3 раза дороже дрона.

Кроме того, специалист озвучил свое предположение о том, как именно могли быть модернизированы американцами систем РЭБ для украинских F-16.

Вполне возможно, что было обновлено программное обеспечение с учетом новых средств вооружения врага.