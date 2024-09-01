РФ атакувала ракетою колону зерновозів на Сумщині. Загинула людина

31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.

Росія обстріляла українське зерно на Сумщині

За даними слідства, 31 серпня, близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20-ти, — розповіли в прокуратурі. Поширити

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.