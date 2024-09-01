РФ атакувала ракетою колону зерновозів на Сумщині. Загинула людина

31 серпня армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків"поблизу села Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок атаки загинув водій.
Головні тези:
- Російська армія вчинила ракетний удар по зерновій колоні на Сумщині, внаслідок чого загинув водій вантажівки.
- Відповідь України на атаку включала збиття 8 ударних БПЛА з використанням зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби.
- Атака окупантів зачепила аграрний сектор України, спричинивши пошкодження та загибель людини.
- Сумська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та умисного вбивства під час ракетного удару РФ.
Росія обстріляла українське зерно на Сумщині
За даними слідства, 31 серпня, близько 20:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Сили ППО збили 8 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначається, що загалом противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять Shahed-131/136 із мису Чауда — Крим.
БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 8 ударних БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
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